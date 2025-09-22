11:43
Кыргызстанда бир аптада 255 мас айдоочу аныкталды

Акыркы жумада өлкө аймагында 255 мас айдоочу аныкталды. Бул тууралуу Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, анын ити.

Маалыматка ылайык, 15-сентябрдан 21-сентябрга чейин өлкө аймагында 22 692 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды.

Анын ичинен:

тийиштүү документтери жокунаа башкаруу — 1 379;

мас абалында унаа башкаруу — 255;

унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу — 146;

жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар — 655;

транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу — 3 546;

авто ээнбаштык — 17;

белгиленген ылдамдыктан ашуу — 3 633;

жалган мамлекттик номуру менен унаа башкаруу — 7;

башка жол эрежелерин бузуу фактылары — 10 502;

Мындан тышкары, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 2 552 унаа убактылуу айып короого токтотулган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344355/
