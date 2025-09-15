13:16
Кыргызча

Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды

Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан 9-14-сентябрь аралыгында 24 220 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталган. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, алардын ичинен:

тийиштүү документтери жок унаа башкаруу — 1 660;

мас абалында унаа башкаруу — 342;

унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу — 186;

жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар — 1 100;

транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу — 3 942;

авто ээнбаштык — 23;

белгиленген ылдамдыктан ашуу — 3 461;

жалган мамлекеттик номуру менен унаа башкаруу — 2;

башка жол эрежелерин бузуу фактылары — 11 020;

Ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 2 484 унаа айып короо жайына токтотулган.

ЖКККББ айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат.
