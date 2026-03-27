Сокулукта тогуз жашар бала дайынсыз жоголду: милиция жардамдашууну суранды

Чүй облусунда 2017-жылы туулган Нурислам Шайдуллаевге изделүүдө. Бул тууралуу облустук Ички иштер башкы башкармалыгы билдирди.

Маалыматка ылайык, ал 26-мартта саат 16:00дө Шопоков шаарынын Достук көчөсү, № 43 үйүнөн велосипед менен ойноп чыгып кеткен бойдон дайынсыз болууда.

Бул факты боюнча материал катталып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө.

Чүй облустук ички иштер башкармалыгы
Фото Чүй облустук ички иштер башкармалыгы
Белгилери: бою 120 см, арык дене түзүлүштө, чачы күрөң, көздөрү кара. Өзгөчө белгилери жок.

Кийген кийимдери: ак футболка, көк шым.

Милиция эгерде Нурислам Шайдуллаевдин жүргөн жери тууралуу кандайдыр бир маалымат болсо, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө төмөнкү байланыш телефондору аркылуу кабарлап коюуңуздарды өтүнөт: 0312 60-75-67
25-май — жоголгон балдардын эл аралык күнү
