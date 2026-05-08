Садыр Жапаров Иш башкармалык боюнча кептерге жооп берди

Садыр Жапаров Санариптик өнүктүрүү министрлигинин функциялары эмне үчүн Президенттин иш башкармалыгына өткөнүн түшүндүрүп берди. Бул тууралуу ал «Көгүлтүр Ысык-Көл» санаторийинин жаңы корпусунун ачылышына сөз сүйлөп жатып билдирди.

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы.

«Жогорку Кеңеш деген бар, министрлер кабинети деген бар, күч органдары бар. Булардын бири айтпаса, дагы бири айтат да, Иш башкармалыгынын ишмердүүлүгү тууралуу. Кантип эле баары Иш башкармалыгынын көзүн карап калсын», — деп белгиледи мамлекет башчысы.

Ошондой эле Садыр Жапаров Санариптик өнүгүү министрлигинин Иш башкармалыкка өткөнүн айтып, өзүнчө министрлик болуп түзүлгөндүгүнө беш жылдын жүзү болсо да, алдына коюлган милдеттерин аткара албай келаткандыгына токтолуп өттү.

«Санариптик өнүгүү министрлигинин айрым мекемелерин Иш башкармалыкка берип көрдүк эле, иш кыска аралыкта кадимкидей жыла баштады. Натыйжада ал министрликти жоюп, анын айрым функцияларын Иш башкармалыкка өткөзүп бердик. Министрлик болуп турганда бюрократия болот экен, же президентке чейин андан ылдый көз карандылык болот экен, муну да туура түшүнүү керек», — деп айтты өлкө башчысы.
