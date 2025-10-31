Унаа жана жарандык абалдын актыларын каттоо Президенттин иш башкармалыгына өттү

Президент Садыр Жапаров КР Президентинин иш башкармалыгын оптималдаштыруу боюнча жарлыкка кол койду. Ал натыйжалуулукту жогорулатууга жана анын ыйгарым укуктарын тактоого багытталган.
Документке ылайык, КР Президентинин иш башкармалыгы, эми жаңы функцияларды алат.
Анын ичинде:
- Жарандык абалдын актыларын каттоо (ЖААК) жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;
- автоунааларды, тракторлорду жана жабдууларды каттоо жана кайра каттоо;
- экзамендерди өткөрүү жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүү;
- айдоо мектептерин лицензиялоо; жекелештирилген жана уникалдуу номер белгилерин чыгаруу жана сатуу.
Ошентип, мекеме бул чараларды ишке ашырууга жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга айланат.
Андан тышкары, мамлекеттик кызмат орундарынын реестрине өзгөртүүлөр киргизилди жана административдик бөлүмдөгү кызматкерлердин максималдуу саны 2025-жылдын 1-октябрынан тартып көбөйтүлдү:
- Борбордук аппаратта 143 кызмат орду;
- Багындырылган уюмдарда 4531 кызмат орду.
Документ 10 күндөн кийин күчүнө кирет.