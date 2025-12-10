Азамат Жапаров «Кызмат» мамлекеттик мекемесинин жетекчиси болуп дайындалды

Президенттин иш башкармасына караштуу «Кызмат» мамлекеттик мекемесинин директору болуп Азамат Жапаров дайындалды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди.
Азамат Жапаров 1989-жылы 15-апрелде туулган. Исхак Раззаков атындагы КМТУну жана Касым Тыныстанов атындагы ИМУну аяктаган.
Ал 2021-жылдын мартында «Инфоком» мекемесинин директорунун административдик маселелер боюнча орун басары болуп дайындалган. 2024-жылы «Кызмат» мекемеси кайрадан түзүлгөндөн кийин директордун биринчи орун басары кызмат ордунда ишин уланткан.