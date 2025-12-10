08:37
Азамат Жапаров «Кызмат» мамлекеттик мекемесинин жетекчиси болуп дайындалды

Президенттин иш башкармасына караштуу «Кызмат» мамлекеттик мекемесинин директору болуп Азамат Жапаров дайындалды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди.

«Кызмат» мамлекеттик мекемеси
Фото «Кызмат» мамлекеттик мекемеси. Азамат Жапаров

Азамат Жапаров 1989-жылы 15-апрелде туулган. Исхак Раззаков атындагы КМТУну жана Касым Тыныстанов атындагы ИМУну аяктаган.

Ал 2021-жылдын мартында «Инфоком» мекемесинин директорунун административдик маселелер боюнча орун басары болуп дайындалган. 2024-жылы «Кызмат» мекемеси кайрадан түзүлгөндөн кийин директордун биринчи орун басары кызмат ордунда ишин уланткан.
