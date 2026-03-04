Кыргызстанга 8-марттын алдында 4 миллиондон ашык гүл алынып келди

8-марттын алдында Кыргызстанга 4 миллиондон ашык гүл импорттолгон. Бул тууралуу Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, жазгы майрамдардын алдында жаңы гүлдөрдүн импортунун салттуу сезондук өсүшү байкалууда. Февраль айынын башынан бери Кыргызстанга 4,07 миллион жаңы гүл импорттолгон. Январь айына салыштырмалуу жеткирүү көлөмү 31 пайызга өскөн.
Негизги жеткирүүчү өлкөлөр — Кения, Кытай, Эквадор, Нидерланды жана Колумбия болуп саналат.
Эске сала кетсек, розалар, гвоздика, орхидеялар, хризантемалар жана лилиялар эң көп суроо-талапка ээ. Розалар 3,56 миллион гүл менен алдыңкы импорттоочу болуп саналат.