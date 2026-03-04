10:55
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Кыргызча

Кыргызстанга 8-марттын алдында 4 миллиондон ашык гүл алынып келди

8-марттын алдында Кыргызстанга 4 миллиондон ашык гүл импорттолгон. Бул тууралуу Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, жазгы майрамдардын алдында жаңы гүлдөрдүн импортунун салттуу сезондук өсүшү байкалууда. Февраль айынын башынан бери Кыргызстанга 4,07 миллион жаңы гүл импорттолгон. Январь айына салыштырмалуу жеткирүү көлөмү 31 пайызга өскөн.

Иллюстративдик
Фото Иллюстративдик. Кыргызстанга 4 миллиондон ашык гүл алынып келди

Негизги жеткирүүчү өлкөлөр — Кения, Кытай, Эквадор, Нидерланды жана Колумбия болуп саналат.

Эске сала кетсек, розалар, гвоздика, орхидеялар, хризантемалар жана лилиялар эң көп суроо-талапка ээ. Розалар 3,56 миллион гүл менен алдыңкы импорттоочу болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364438/
Кароо: 131
Басууга
Теги
Борбор калаада «Бишкек-2020» деген жазуу түрөндө 30 миң гүл отургузулду
25 гектарга жайылган роза талаасы
Эң көп окулган жаңылыктар
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9&nbsp;медаль утту Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Биз 20&nbsp;жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең Биз 20 жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең
М.&nbsp;Жангазиев атындагы куурчак театрынын март айына карата репертуары М. Жангазиев атындагы куурчак театрынын март айына карата репертуары
Ирандагы кырдаал: Кыргызстандагы бардык мечиттерде тынчтык үчүн дуба кылынды Ирандагы кырдаал: Кыргызстандагы бардык мечиттерде тынчтык үчүн дуба кылынды
4-март, шаршемби
10:40
Дүйнө чемпионаты-2026: Трамп Ирандын футбол чемпионаты боюнча чечимин айтты Дүйнө чемпионаты-2026: Трамп Ирандын футбол чемпионаты...
10:20
«Ак калпак — кыргыз мурасы» аттуу жаштар форуму өтөт
10:05
Бишкекте туман: Көрүү аралыгы 200 метрди түзүүдө
09:42
Бүгүнкү доллардын курсу
09:40
Беш жылдын жыйынтыктары: Кыргызстандагы интернеттин жайылуусу 98 пайызга жетти