18:02
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Кыргызча

Ысык-Көлдө «Ала-Тоо Резорт» пансионатына жол салынууда

Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы "«Ала-Тоо Резорт» пансионатына баруучу жолдун курулушу жүрүп жатат.

Транспорт министрлигинен билдиришкендей, Жыргалаң айылынан эс алуу жайына чейинки 8,5 чакырым аралыкта жолду казуу, кеңейтүү, тегиздөө, ныктоо иштери жүрүп жатат. Иш эки сменада жургузулуп жатат.

Курулушка № 11 жол тейлөө ишканасы келишим түзүлгөн. Каржылоо «Мамлекеттик капиталдык салымдар» бюджетинин эсебинен жүргүзүлөт.

Негизги казуу жана жолду кеңейтүү иштерин быйыл бүтүрүү пландалууда. Жер астындагы катмарды даярдоо жана асфальт төшөө 2026-жылдын күз айларына пландаштырылган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344936/
Кароо: 30
Басууга
Теги
Чүй облусунда 300,4 чакырым жол курууну пландап жатышат
Бишкектин түштүк бөлүгүндө жаңы жолдор жана көпүрө курулат
Беш жылдын ичинде жол курууну каржылоо 1,6 эсе өстү
Түндүк-түштүк жолунун курулушу. Факт боюнча кылмыш иши козголушу мүмкүн
Өлкөдөгү жолдорду чет өлкөлүк эмес жергиликтүү компаниялар курушу керек
Кыргызстанда Каркыра капчыгайындагы жол 2020-жылы курулуп баштайт
Кыргызстанда 2022-жылга чейин түндүк-түштүк жолун ачуу пландалууда
Жолдордун курулушунун кечеңдеш. Унаа жана жолдор министрлигинен түшүндүрмө
Көкташ—Аксай—Тамдык унаа жолу. 21 чакырым жол курулду
Кыргызстандын жол тармагын каржылоо. 1 миллиард 344,8 миллион сом каралган
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
25-сентябрь, бейшемби
17:56
Ысык-Көлдө «Ала-Тоо Резорт» пансионатына жол салынууда Ысык-Көлдө «Ала-Тоо Резорт» пансионатына жол салынууда
16:39
2025-жылы Акыйкатчы институтуна кыйноолор боюнча 39 арыз түшкөн
15:30
Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды
15:05
Быйылкы «Мисс Кыргызстан-2025» наамын ким алды?
14:29
Ош шаарынын мэри президенттин сөгүшүнө кандай жооп берди?