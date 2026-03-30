Транспорт министрлиги: Быйыл кайсы жолдор оңдолот?

2026-жылдын курулуш мезгилинде өлкө ичиндеги стратегиялык жана жергиликтүү маанидеги автожолдор оңдолот. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматыны билдирди.

Маалыматка ылайык, «Мамлекеттик капиталдык салымдар» беренеси боюнча 700 чакырым, ал эми Титулдук тизме боюнча 457 чакырым жолду куруу жана оңдоо каралган. Бирок, курулуштун жүрүшүндө айрым өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

Учурда курулушу уланып жаткан долбоорлор: Мамлекеттик бюджеттин эсебинен Балыкчы — Бөкөнбаев — Каракол, Нарын — Баетов, Ала-Бука — Жаңы-Базар — Кировка жана Сафаровка — Барпы жолдору.

Түндүк — Түштүк альтернативдик жолундагы кошумча 5 объектилердин курулушу улантылат:

  • Улуттук маанидеги Барскоон — Бедел жолу,
  • Бишкек шаарынын түндүк айланма жолу,
  • Лебединовка — ГЭС-5,
  • Бишкек — Кант,
  • Арашан — Чуңкурчак,
  • Бишкек — Күнтуу — Шопоков.

Муну менен катар, инвестициялык долбоорлордун эсебинен төмөнкү иштер улантылат:

  • «Суусамыр — Талас — Тараз» автожолун реконструкциялоо (IV фаза) — узундугу 93 км;
  • Корумду — Балбай Баатыр участогу — узундугу 79,3 км;
  • Барскоон айылынан Каракол шаарына чейинки участок — узундугу 75 км.

Жаңы долбоорлор:

  • Профсоюз көчөсү — 8.5 чакырым,
  • Жаны Ош базарына барчу жол — 8.7 чакырым;
  • Чолпон-Ата шаарын айланып өтүүчү жол — 15 чакырым;
  • Ак-Суу районундагы Бозучук — Жыргалан унаа жолунун 14,5 чакырым аралыгына асфальт-бетон төшөө;
  • Ак-Суу районундагы «Жыргалаң» («Ала-Тоо резорт») тоо лыжа базасына барчу 8,5 чакырымдык альтернативдик жолду, ошондой эле ага туташуучу жана технологиялык жолдорду долбоорлоо жана куруу;
  • Жети-Өгүз — Койсары (Жети-Өгүз курорту) унаа жолунун 15 чакырым аралыгын реконструкциялоо;
  • Узундугу 51 чакырымды түзгөн Тамдык — Кишемиш — Дөнөн — Булак-Башы унаа жолун долбоорлоо жана куруу.
Изилдөөлөр аяктады. Барскоон-Бедел жолунда туннель казуу иштери башталды
Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунда Түп — Кеген жолун ачты
Ысык-Көлдө «Ала-Тоо Резорт» пансионатына жол салынууда
Чүй облусунда 300,4 чакырым жол курууну пландап жатышат
Бишкектин түштүк бөлүгүндө жаңы жолдор жана көпүрө курулат
Беш жылдын ичинде жол курууну каржылоо 1,6 эсе өстү
Түндүк-түштүк жолунун курулушу. Факт боюнча кылмыш иши козголушу мүмкүн
Өлкөдөгү жолдорду чет өлкөлүк эмес жергиликтүү компаниялар курушу керек
Кыргызстанда Каркыра капчыгайындагы жол 2020-жылы курулуп баштайт
Кыргызстанда 2022-жылга чейин түндүк-түштүк жолун ачуу пландалууда
Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат «Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат
Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды
Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды
