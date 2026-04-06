Бишкек-Кант-Токмок унаа жолунун бир бөлүгүн кеңейтүү: Иштер качан бүтөт?

Кыргызстандагы Бишкек-Кант-Токмок унаа жолунун кеңейтүү иштери уланууда. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникация министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, аталган жерге асфальт-бетондун биринчи катмары төшөлдү. Ошол эле учурда электр жана байланыш линияларын жылдыруу, электр берүү линияларынын тирөөчтөрүн орнотуу жана тосмолорду орнотуу иштери жүрүп жатат.

Мындан тышкары, тротуарлар, суу өткөргүчтөр жана сугат арык системалары курулууда. Чоң Чүй каналынын үстүнөн өткөн көпүрө да реконструкцияланууда.

Транспорт министрлиги 3,85 чакырымдык бөлүгү ушул жылдын август айында бүткөрүлүшү пландалганын белгиледи.
Транспорт министрлиги: Быйыл кайсы жолдор оңдолот?
Изилдөөлөр аяктады. Барскоон-Бедел жолунда туннель казуу иштери башталды
Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунда Түп — Кеген жолун ачты
Ысык-Көлдө «Ала-Тоо Резорт» пансионатына жол салынууда
Чүй облусунда 300,4 чакырым жол курууну пландап жатышат
Бишкектин түштүк бөлүгүндө жаңы жолдор жана көпүрө курулат
Беш жылдын ичинде жол курууну каржылоо 1,6 эсе өстү
Түндүк-түштүк жолунун курулушу. Факт боюнча кылмыш иши козголушу мүмкүн
Өлкөдөгү жолдорду чет өлкөлүк эмес жергиликтүү компаниялар курушу керек
Кыргызстанда Каркыра капчыгайындагы жол 2020-жылы курулуп баштайт
Чүй облусунда үй&nbsp;сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды Чүй облусунда үй сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды
Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту
Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек? Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек?
Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө
6-апрель, дүйшөмбү
15:24
Азия чемпионаты: Жарым финалга кимдер чыкты? Азия чемпионаты: Жарым финалга кимдер чыкты?
15:14
Бишкек-Кант-Токмок унаа жолунун бир бөлүгүн кеңейтүү: Иштер качан бүтөт?
14:33
Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
14:05
Быйылкы жылы Кыргызстандык 6 миң 60 адам ажылыкка барат.
13:30
«Алай» футбол клубуна жаңы автобус белекке берилди