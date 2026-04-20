21-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 21-апрелде түнкүсүн Баткен облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Талас облусунун айрым жерлеринде, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 5...10, күндүз 22...27;

Таласта түнкүсүн 4...9, күндүз 20...25;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 7...12, күндүз 22...27;

Ысык-Көлдө түнкүсүн 1...6, күндүз 13...18;

Нарында түнкүсүн −1...+4, күндүз 17...22.

Бишкек шаарында түнкүсүн 7...9°, күндүз 24...26° жылуу болот.
30-январга карата аба ырайы
6-ноябрда күтүлгөн аба ырайы
27-августка карата аба ырайы
26-апрелге карата аба ырайы
Кыргызстанда жаан, кар жаашы күтүлөт. 11-13-ноябрга карата аба ырайы
23-августка карата аба ырайы
16-августта күтүлгөн аба ырайы
15-августта күтүлгөн аба ырайы
14-августта күтүлгөн аба ырайы
13-августта күтүлгөн аба ырайы
Балыкчы-Тоң жолунда каргашалуу кырсык болду. Каза болгондор бар Балыкчы-Тоң жолунда каргашалуу кырсык болду. Каза болгондор бар
Мирлан Жээнчороев мандат алды. БШК аны &#8470;&nbsp;21&nbsp;шайлоо округунда каттады Мирлан Жээнчороев мандат алды. БШК аны № 21 шайлоо округунда каттады
МинКаб төрагасы АКШнын мамлекеттик катчысы менен сүйлөштү. Эмнелер талкууланды? МинКаб төрагасы АКШнын мамлекеттик катчысы менен сүйлөштү. Эмнелер талкууланды?
Кыргызстанда быйылкы 4&nbsp;айда 4&nbsp;миңден ашык үй&nbsp;курулган Кыргызстанда быйылкы 4 айда 4 миңден ашык үй курулган
20-апрель, дүйшөмбү
17:30
21-апрелге карата аба ырайы 21-апрелге карата аба ырайы
16:10
Садыр Жапаров «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
15:21
Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
14:30
УКМК: Тергөөчү 25 миң доллар талап кылууга шектелип кармалды
14:06
Президент чын дүйнө салган Мухтар Шахановго байланыштуу Казакстанга көңүл айтты