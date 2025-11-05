18:52
6-ноябрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 6-ноябрда түнкүсүн жана күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Айрым жерлерде туман түшөт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн −2...-7, күндүз 0...5;

Таласта түнкүсүн −4...-9, күндүз 0...5;

Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ​түнкүсүн 0...-5 күндүз 5...10;

Ысык-Көлдө түнкүсүн −5...-10, күндүз 1...6;

Нарын облусунда түнкүсүн −7...-12, күндүз 0...5 градус болот.

Бишкек шаарында түнкүсүн −4...-6° суук, күндүз 2...4° болот.
