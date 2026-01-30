Илим жана бейтаптардын маанилүү окуяларынын жылы

2025-жылы Acıbadem клиникалар тармагы трансплантология, онкология жана ортопедия тармактарында жогорку клиникалык жыйынтыктарды көрсөтүп, эң татаал оорулары бар бейтаптарга жардам көрсөттү. Бул ымыркайлардан тартып, белгилүү спортчуларга чейин сактап калган өмүрлөрү аркылуу медицинанын жана бейтапка багытталган мамиленин жогорку деңгээлин тастыктайт.
Алардын ичинен эң таасирдүүсү— 11 айлык Адриананын окуясы болду. Ага боордун сейрек кездешүүчү рагы — гепатобластома диагнозу коюлган. Acıbadem клиникасында баланын атасынан алынган боордун бөлүгүн көчүрүү менен татаал операция ийгиликтүү жүргүзүлдү. Калыбына келүү ийгиликтүү өтүп, Адриана үйүнө дени сак абалда кайтып барды.
Ошол эле жылы Ливиядан жана Грузиядан келген боордун оор жетишсиздиги аныкталган эки ымыркайдын өмүрүн сактап, боор трансплантациясы ишке ашты. Профессор Мурат Кылыч жана доцент Жахит Йылмаздын жетекчилиги алдында операциялар минималдуу тобокелдик менен ийгиликтүү аткарылып, бейтаптар тез арада калыбына келишти.
Онкологиялык жардам да клиниканын күчтү багыттарынын бири болуп саналат. Гепатоцеллюлярдык карциномага шектелген румыниялык бейтапка 3D-визуализацияны колдонуу менен роботтоштурулган боор резекциясы жасалды, бул операциянын үзгүлтүккө учуроосун азайтып, реабилитацияны тездетти. Ал эми уйку безинин рагы менен ооруган бейтапка комплекстүү дарылоонун негизги этабы болгон Уиппл операциясы жасалды.
Ортопедия тармагында белгилүү волейбол машыктыруучусу Жеванни Гюйдеттинин окуясы өзгөчө мааниге ээ болду. Жамбаш муунун алмаштыруу боюнча заманбап хирургиялык ыкма колдонулган операциядан кийин ал бир сутканын ичинде баса баштап, оорутпай активдүү жашоого кайтып келди.
Ажыбадемдин илимий лидерлиги эл аралык деңгээлде таанылды. Стэнфорд университетинин жана «Elsevier» басма үйүнүн маалыматына ылайык, клиникалар тармагынын үч дарыгери дүйнөдөгү эң көп шилтеме берилген илимпоздордун 2 пайыздыкдык тизмесине кирди. Бул Acıbadem клиникалар тармагынын эл аралык академиялык таасиринин өсүп жатканын тастыктайт.
2025-жылы Acıbadem роботтоштурулган хирургияга, прецизиондук онкологияга, заманбап МРТ жана КТ системаларына, ошондой эле бейтаптарды санариптик коштоо платформаларына инвестициялоону улантты. Топ CAR‑T клеткалык терапиясында лидерлигин сактап калды: Labcell Израилден тышкары Жакынкы Чыгышта жана Чыгыш Европадагы жалгыз өндүрүштүк CAR‑T борбору бойдон калууда.
Acıbadem медициналык клиникасынын Бишкектеги өкүлчүлүгү: Манасчы Сагынбай көчөсү, 101/1 (Эркиндик бульвары), телефон номерлери: +996 312 624 588, +996 702 000 252. Kyrgyzstan@acibadem.com.
ACIBADEM Group компаниясынын Оштогу өкүлчүлүгү: Алиев көчөсү, 104, 144-кеңсе, телефон номери: +996 702 000 252. Kyrgyzstan@acibadem.com.