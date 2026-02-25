Acıbadem клиникасындагы роботтук хирургия: Жогорку тактык жана тез айыгуу

Acıbadem клиникаларында роботтук хирургия 15 жылдан ашык убакыттан бери колдонулуп келет. Бул убакыт ичинде дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн миңдеген бейтаптар ар кандай оорулардан анын ичинде онкологиялык диагноздор менен дарыланышкан. Бүгүнкү күндө роботтук технологиялардын жардамы менен операциялар Acıbadem'дин бир нече ооруканасында жүргүзүлүп, аз травматизация жана бейтаптардын тезирээк калыбына келишин камсыз кылып, жогорку жыйынтыктарга жетишүүгө мүмкүндүк берет.
Заманбап хирургия акырындык менен ачык операциялардан аз инвазивдүү ыкмаларга өтүүдө. Роботтук системалар хирургга операциялык талааны кеңейтүүнү көрсөтүп, так жана көзөмөлдөнгөн кыймылдарды жасоого мүмкүнчүлүк берет. Бул айланадагы ткандарга зыян келтирүү коркунучун азайтып, кан жоготууну төмөндөтүп, операциядан кийинки ооруну азайтууга жана бейтаптын тезирээк калыбына келишине жардам берет.
Роботтук хирургия онкологиялык ооруларды дарылоодо кеңири колдонулат, айрыкча простата, бөйрөк жана табарсык рагында. Мындан тышкары, технология урологияда, гинекологияда, өпкө жана түз ичеги операцияларында, ошондой эле грыжаларды дарылоодо пайдаланылат. Жогорку тактык маанилүү кан тамырларды жана нервдерди сактоого мүмкүндүк берип, операциядан кийинки жашоо сапатын жакшыртат. Аз инвазивдүүлүк реабилитация мөөнөтүн кыскартып, бейтаптардын күнүмдүк жашоого тез кайтуусуна шарт түзөт.
Acıbadem клиникаларында жүрөккө роботтук жардам менен жасалган операциялар да жүргүзүлөт. Анын ичинде клапандарга жана коронардык кан тамырларга байланышкан татаал хирургиялык кийлигишүүлөр бар. Медициналык тармак роботтук хирургияны өнүктүрүп, заманбап технологияларды киргизип, эл аралык стандарттар боюнча адистерди даярдоого көңүл бурат. Дарыгерлер атайын окуудан өтүп, жаңы ыкмаларды практикага киргизишет.
Бүгүн роботтук хирургия заманбап медицинанын маанилүү бөлүгүнө айланып, дарылоонун натыйжалуулугун жогорку коопсуздук жана бейтапка жумшак мамиле менен айкалыштырууга мүмкүндүк берет. Бул ыкма операцияларды азыраак травматикалык жана натыйжалуу кылууга жардам берип, хирургиянын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө.
Кененирээк маалыматты acibadem.com.ru сайтынан алууга болот.
