Кыргызстан менен Кытайды байланыштырган жаңы Гуанчжоу-Бишкек аба каттамы ачылды

China Southern Airlines компаниясы «Гуанчжоу-Бишкек-Гуанчжоу» жаңы эл аралык аба каттамын ишке киргизди. Бул тууралуу «Кыргызстан аэропорттору» мамлекеттик ишканасынан басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, биринчи каттам «Манас» аэропортуна 134 жүргүнчү менен келип, 104 жүргүнчү Гуанчжоуга кайра учуп кетти. Бул боюнча каттамдар жумасына эки жолу, шаршемби жана жекшемби күндөрү аткарылат.
Бул каттамдын ачылышы жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташууларды өнүктүрүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы транспорттук, экономикалык жана гуманитардык байланыштарды чыңдоого жардам берет деп күтүлүүдө.
China Southern Airlines авиакомпаниясы буга чейин эле жумасына алты күн Бишкектен Бээжинге аба каттамдарды аткарып келет. «Кыргызстан аэропорттору» ААК учуу тармагын андан ары кеңейтүүнү, жаңы авиакомпанияларды тартууну жана жүргүнчүлөр жана өнөктөштөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү пландаштырууда.