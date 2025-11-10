16:34
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Кыргызча

Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат

Asman Airlines 5-декабрдан баштап Алматыдан Каракол эл аралык аэропортуна үзгүлтүксүз каттамдарды баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик авиакомпаниянын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, каттамдар жумасына эки жолу, жума жана жекшемби күндөрү, Алматыдан саат 11:35те учуп чыгып, Караколдон саат 12:35те кайтып келет. Жол жүрүү убактысы 35 мүнөт.

Билеттерди авиакомпаниянын расмий сайты — asmanairlines.kg аркылуу же Asman Airlines мобилдик тиркемеси аркылуу сатып алууга болот. Билеттердин баасы 6500 сомдон башталат.

Бул жаңы багыт туристтерге жана аймактар аралык байланышты жакшыртууга өбөлгө түзөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350319/
Кароо: 103
Басууга
Теги
Centrum Air авиакомпаниясынын Ташкенттен Бишкекке алгачкы аба каттамы ишке ашты
8-апрелден тарта Бишкек-Ходжент багыты боюнча үзгүлтүксүз аба каттамдары ачылат
Кыргызстан менен Өзбекстан аба каттамдарын кеңейтүүнү көздөшүүдө
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда аба каттамдары жанданды
Кыргызстан менен Беларусь түз аба каттамдарын ачууну көздөп жатат
Октябрдын аягында Бишкектен Вьетнамга аба каттамы ачылат
Өзбекстан менен Кытай аба каттамдарын жандандырууда
1-декабрдан тартып Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аба каттамдары көбөйөт
Бишкек — Дели — Бишкек багыты боюнча аба каттам ачылды
Бишкектен Дубайга жумасына 14 каттам учат
Эң көп окулган жаңылыктар
Актан Арым Кубаттын тасмасы ЮНЕСКОнун &laquo;азиялык Оскар&raquo; сыйлыгына ээ&nbsp;болду Актан Арым Кубаттын тасмасы ЮНЕСКОнун «азиялык Оскар» сыйлыгына ээ болду
Президент Садыр Жапаров иш&nbsp;сапары менен АКШга барды Президент Садыр Жапаров иш сапары менен АКШга барды
Бишкекте IV&nbsp;Элдик Курултайга даярдыктар талкуулады: 700 делегат шайланды Бишкекте IV Элдик Курултайга даярдыктар талкуулады: 700 делегат шайланды
УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды
10-ноябрь, дүйшөмбү
16:13
Гүлчө шаарга айланып, мэр дайындалды Гүлчө шаарга айланып, мэр дайындалды
15:13
Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
14:34
Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт
13:14
Кудрет Тайчабаров УКТнын иши боюнча 30-декабрга чейин камакка алынды
13:05
«Нарын — Орук-Там» жолу жазга чейин жабылды