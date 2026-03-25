Министрлер кабинетинин төрагасы Казакстанга иш сапары менен барат

Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев үстүбүздөгү жылдын 26—27-март күндөрү Казакстанга иш сапары менен барат.

Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, Адылбек Касымалиев иш сапарынын алкагында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги тар жана кеңейтилген курамдагы жыйындарына катышат.

Тар жана кеңейтилген курамда өтө турган Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынын күн тартиби соода-экономикалык жана ар тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсүн камтыйт.

Ошондой эле «Digital Qazaqstan — 2026» (Санарип Казакстан — 2026) эл аралык санарип форумуна катышып, форумдун алкагындагы санарип долбоорлордун көргөзмөсү менен таанышып, пленардык сессиясында сөз сүйлөйт.

Иш-чараларга Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия өкмөт башчылары, Армения вице-премьери, ошондой эле Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын төрагасы катышат.

Мындан тышкары, Евразия экономикалык биримдигине байкоочу мамлекеттердин делегация башчылары, коомдук ишмерлер жана ири IT-компаниялардын жетекчилери, санарип тармагынын эксперттери катышаары күтүлүүдө.
