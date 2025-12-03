Башкы план −2025: Бишкектин жашыл аймактары 2400 гектарга чейин кеңейтилет

Борбор калаанын башкы планын эксперттик талкуулоого арналган иш-чарада шаар тургундарынын суроолоруна жооп берип жатып, шаарды өнүктүрүү документин иштеп чыгуучулар Бишкектин жашыл аймактары сакталып гана тим болбостон, дарыялардын жана бульварлардын жээгин кошо алганда кеңейтилерин белгилешти.
«Биздин укук» коомдук фондунун өкүлү Калича Умуралиева 1991-жылы бир нече сейил бактар (Айтматов, Карагач токою, Фучик, Жеңиш жана Кычан Жакыпов) өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары катары белгиленип, коргоочу уставдары бар экенин баса белгиледи. Бирок, Башкы план бул макамы Карагачев токою үчүн гана сактап калган. Ал муниципалдык өкүлдөрдөн шаардын башка сейил бактары эмне болот деп сурады? Башкы план 2050-жылга чейин тургундардын жашыл мейкиндиктерге жетүү мүмкүнчүлүгүн канчалык деңгээлде камсыз кылат?
Ал кошумчалагандай, «Бишкек жашылдандыруу» муниципалдык ишканасынын маалыматтары боюнча, учурда жан башына туура келген аянт 6 чарчы метрди түзөт. Борбор калаанын деталдуу пландоо планына ылайык, ал болгону 3 чарчы метр болгон, ал эми эл аралык стандарттар боюнча жан башына 24 чарчы метр деп белгиленген.
Орусиялык иштеп чыгуулардын айтымында, бардык сейил бактардын статусу сакталып калган жана жашыл аянттар 2400 гектарга кеңейтилет.
Башкы пландын башкы архитектору Ирина Гришечкинанын айтымында, Бишкектеги жолдордун боюн жашылдандыруу зарыл, анткени бул тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт.