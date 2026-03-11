Бишкекте кар тазалоо ишине миңден ашык жумушчу, сексенден ашык техника тартылды

«Тазалык» муниципалдык ишканасы шаар боюнча карды тазалоо жана жолдорго туз себүү иштерин улантууда. Бул иш 11-марттын түнүнөн бери уланып жатканын Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, жолдордо муз пайда тоңушунун алдын алуу максатында 581 тонна техникалык туз колдонулду.
- «МАЗ» кум-туз чачуучу унаа — 32 даана;
- «Shacman» кум-туз чачуучу унаа — 10 даана;
- Фронталдык жүктөгүч — 1 даана;
- Экскаватор — 1 даана;
- «Беларусь» тракторлору — 32 даана;
- Универсалдуу коммуналдык машиналар (УКМ) — 5 даана.
Мындан тышкары, иштерге 20 жол жумушчусу жана миңден ашуун санитардык тазалоо кызматкерлери тартылган.