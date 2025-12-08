Өтмөк жана Төө-Ашууда кар жаап, Долон менен Ала-Белде жол кыймылы чектелди

Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө жана Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашына байланыштуу Транспорт жана байланыш министрлиги жолдорду тазалоо, кум жана туз себүү иштерин күнү-түнү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.
8-декабрда саат 9:30га карата төмөнкү жерлерде кар жаады:
- Төө-Ашуу (Бишкек-Ош жолу);
- Өтмөк ашуу (Суусамыр-Талас-Тараз жолу)
Бул жерлерде жол кыймылы ачык бойдон калууда.
Ошол эле учурда эки ашууда оор жүк ташуучу унаалардын кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилди:
- Долон ашуусу (Бишкек-Нарын-Торугарт жолу): чектөө бүгүн саат 9:00дөн баштап күчүнө кирди;
- Ала-Бел ашуусу (Бишкек-Ош жолу): чектөө 7-декабрда саат 21:00дөн баштап күчүнө кирет.
«Чектөөлөрдүн алынып салынышы боюнча кошумча маалымат кийинчерээк берилет», — деп белгиледи министрлик.
"Кыргыз жолдору - Түштүк" жана "Кыргыз жолдору - Түндүк" жол тейлөө компаниялары дайындалган аймактарды көзөмөлдөп, тазалоо жана инерттүү материалдарды чачуу үчүн атайын нөөмөттөрдү уюштуруп жатышат.
Транспорт министрлиги айдоочуларды төмөнкүлөргө чакырат:
- Каршы келе жаткан унааларга чыгуудан алыс болуңуз;
- Жол кыймылынын эрежелерин так сактаңыз;
Учурдагы жол кыймылынын шарттарына карабастан, дөңгөлөктөрдү ар дайым кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырыңыз.