Өтмөк жана Төө-Ашууда кар жаап, Долон менен Ала-Белде жол кыймылы чектелди

Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө жана Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашына байланыштуу Транспорт жана байланыш министрлиги жолдорду тазалоо, кум жана туз себүү иштерин күнү-түнү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.

8-декабрда саат 9:30га карата төмөнкү жерлерде кар жаады:

  • Төө-Ашуу (Бишкек-Ош жолу);
  • Өтмөк ашуу (Суусамыр-Талас-Тараз жолу)

Бул жерлерде жол кыймылы ачык бойдон калууда.

Ошол эле учурда эки ашууда оор жүк ташуучу унаалардын кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилди:

  • Долон ашуусу (Бишкек-Нарын-Торугарт жолу): чектөө бүгүн саат 9:00дөн баштап күчүнө кирди;
  • Ала-Бел ашуусу (Бишкек-Ош жолу): чектөө 7-декабрда саат 21:00дөн баштап күчүнө кирет.

«Чектөөлөрдүн алынып салынышы боюнча кошумча маалымат кийинчерээк берилет», — деп белгиледи министрлик.

"Кыргыз жолдору - Түштүк" жана "Кыргыз жолдору - Түндүк" жол тейлөө компаниялары дайындалган аймактарды көзөмөлдөп, тазалоо жана инерттүү материалдарды чачуу үчүн атайын нөөмөттөрдү уюштуруп жатышат.

Транспорт министрлиги айдоочуларды төмөнкүлөргө чакырат:

  • Каршы келе жаткан унааларга чыгуудан алыс болуңуз;
  • Жол кыймылынын эрежелерин так сактаңыз;

Учурдагы жол кыймылынын шарттарына карабастан, дөңгөлөктөрдү ар дайым кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырыңыз.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353786/
