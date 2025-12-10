Бишкекте кар. «Тазалык» түн ортосунан бери иштеп жатат

Бишкекте «Тазалык» муниципалдык ишканасынын бардык техникалары жана бригадалары таңкы саат 2:00дөн бери иштеп жатышат.
Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча, авариялык унаалар жолдорду алгачкы тазалоону аяктап, аларды активдүү тазалоону улантууда. Жумушчулары тротуарлардан, автобус аялдамаларынан жана коомдук жайлардан карды тазалап жатышат.
Тазалоо иштерине төмөнкүлөр катышып жатат:
45 жол транспорту;
24 «Беларусь» трактору щетка жана күрөк менен;
3 фронталдык жүктөгүч;
4 соко менен «ХОВО» жүк ташуучу унаасы;
2 кум жүктөгүч;
48 жол жумушчусу.