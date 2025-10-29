Ашуулардагы абал айтылды: Учурда «Арашан-Чуңкурчак» жолундагы кырдаал кандай?

Чүй облусундагы «Арашан-Чуңкурчак» жолунун курулушу активдүү жүрүп жатканын Транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 2-чакырымдан 22-чакырымга чейинки тилкеде иштер жүрүп жатат. Бул тилке кеңейтилип, топурак иштери болжол менен 85 пайызга бүткөрүлдү. Ошол эле учурда адистер 46 суу өткөргүч түтүктөрдү орнотуп, эки көпүрөнүн конструкциясын реконструкциялап жатышат.
9-чакырымдан 11-чакырымга чейинки тилкеге эки тараптуу асфальт төшөлдү. Ал эми калган бөлүктөр жолдун негизин жана асфальттоого даярдык көрүүнү аяктоо алдында турат.
Курулуш мамлекеттик капиталдык салымдардын эсебинен каржыланууда.
Министрлик «Арашан-Чуңкурчак» унаа жолу лыжа базасына жана эс алуу жайларына алып баруучу туристтик мааниге ээ экенин белгилейт.