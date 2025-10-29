11:18
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Кыргызча

Ашуулардагы абал айтылды: Учурда «Арашан-Чуңкурчак» жолундагы кырдаал кандай?

Чүй облусундагы «Арашан-Чуңкурчак» жолунун курулушу активдүү жүрүп жатканын Транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 2-чакырымдан 22-чакырымга чейинки тилкеде иштер жүрүп жатат. Бул тилке кеңейтилип, топурак иштери болжол менен 85 пайызга бүткөрүлдү. Ошол эле учурда адистер 46 суу өткөргүч түтүктөрдү орнотуп, эки көпүрөнүн конструкциясын реконструкциялап жатышат.

9-чакырымдан 11-чакырымга чейинки тилкеге ​​эки тараптуу асфальт төшөлдү. Ал эми калган бөлүктөр жолдун негизин жана асфальттоого даярдык көрүүнү аяктоо алдында турат.

Курулуш мамлекеттик капиталдык салымдардын эсебинен каржыланууда.

Министрлик «Арашан-Чуңкурчак» унаа жолу лыжа базасына жана эс алуу жайларына алып баруучу туристтик мааниге ээ экенин белгилейт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348929/
Кароо: 90
Басууга
Теги
Ашууларында кар жаады: оор жүк ташуучу унааларга чектөөлөр сакталууда
Төө-Ашууда туман жана кар: Айдоочуларды этият болууга чакырабыз
Дүйнөдөгү эң кургак Атакама чөлүн кар басып калды
Айдоочуларга эскертүү! Төө-Ашууда кар жаап, туман каптады
Бишкекте тоңголоктон улам үч күн ичинде травматология бөлүмүнө 43 адам кайрылды
Сосновка постунда жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди
Төө-Ашуу аркылуу жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди
Өлкөдөгү ашууларга кар жаады. Бирок каттамдар ачык
Алайкуу өрөөнүндө калыңдыгы 1 метр болгон кар жаады
Талас облусуна кар түштү
Эң көп окулган жаңылыктар
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2&nbsp;миллионго жетиши мүмкүн 2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
Кыргызстан&nbsp;2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
Өлкөдө &laquo;Дүйнөлүк каражат топтоо күнү &minus;2025&raquo; өнөктүгү башталды Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал&nbsp;пара алган деп шектелүүдө Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
29-октябрь, шаршемби
11:03
АКШда Дональд Трамптын популярдуулугу рекорддук деңгээлде төмөндөдү. Себеби АКШда Дональд Трамптын популярдуулугу рекорддук деңгээл...
10:48
Кыргызстан айыл чарбасын каттоо кийинкиге жылдырылды
10:23
Ашуулардагы абал айтылды: Учурда «Арашан-Чуңкурчак» жолундагы кырдаал кандай?
10:14
Ашууларында кар жаады: оор жүк ташуучу унааларга чектөөлөр сакталууда
10:05
Ошто шайлоо алдында «Экстремист» деп аталган алдын алуу операциясы башталды