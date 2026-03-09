17:22
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Кыргызча

Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда

Кыргызстанда «Жашыл мурас» улуттук кампаниясынын алкагында жашылдандыруу иштери активдүү уланууда. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, жыл башынан бери республика боюнча 3 250 гектардан ашык жер аянтына 3 млн 820 миң 663 түп көчөт отургузулду. Учурда жаш көчөттөрдү сугаруу жана коргоо иштери планга ылайык жүргүзүлүүдө.

Үстүбүздөгү жылы кампаниянын алкагында отургузула турган көчөттөрдүн санын 9 млн түпкө жеткирүү пландалууда. Бул көрсөткүч өлкөнүн экологиялык абалын жакшыртууга жана токой аянттарын кеңейтүүгө багытталган.

Белгиленгендей, 2025-жылы өлкө аймагында жалпысынан 8 млн 239 миңден ашык бак-дарак отургузулган. Көчөттөр 6 420 гектар аянтты камсыздап, алардын өсүп кетүү көрсөткүчү 74,5 пайызды түздү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365170/
Кароо: 85
Басууга
Теги
Бишкектин борборунда өнүп турган эки жаш бак кыйылды
Бишкекте 700 бак-дарак электрондук инвентаризациядан өттү
Окурман: Байтик Баатыр көчөсүнүн жээгинде бак-дарактарды кыркып жатышат
Түштүк магистралдагы жаңы эс алуу жайына бир жума ичинде 170 көчөт отургузушту
Ош шаарынын тургунун бак басып калып каза болду
Бишкекте ийне жалбырактуу бак-дарактарды отургузуп бүтүштү
Кыргызстанда былтыр бак-дарактарды мыйзамсыз кыюу боюнча 607 факты катталган
Бишкекте жолдорду ондоо үчүн 4 миңге жакын бак-дарак кыйылышы мүмкүн
Ысык-Көлдө бактарды кыйып жатышат
Бишкектеги «Жал-15» кичирайонунда бактарды мыйзамсыз кыйышкан
Эң көп окулган жаңылыктар
Ак&nbsp;калпак күнү. Баш кийим тууралуу кызыктуу фактылар Ак калпак күнү. Баш кийим тууралуу кызыктуу фактылар
Миң айдан да&nbsp;жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Миң айдан да жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек?
Быйыл Бишкекте 25&nbsp;жаңы мектеп жана 7&nbsp;окуу имараты курулат Быйыл Бишкекте 25 жаңы мектеп жана 7 окуу имараты курулат
Карыя 22&nbsp;млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды Карыя 22 млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды
9-март, дүйшөмбү
16:46
Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу планд...
16:34
Орусиянын түрмөлөрүндө 1 миң 126 кыргыз жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатат
15:05
Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, суук болушу күтүлөт
14:05
Айыл чарба министринин эки орун басары кызматынан бошотулду
13:20
Пайдалуу кеңеш: Гүлдестени кантип узак сактоо керек?