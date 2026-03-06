17:24
Минкаб төрагасы: «Аялдар жетекчилик кызматтарда 30 пайызды ээлейт»

Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президенттин администрациясынын аялдар жамааты менен салтанаттуу жолугушуу өткөрүп, аларды келе жаткан Эл аралык аялдар күнү менен куттуктады.

Минкаб башчысы өз сөзүндө бул майрам аялга болгон урмат-сый маданиятына терең тамырлаганын, ал ар дайым кыргыз коомунун негизи болуп келгенин баса белгиледи.

«Бул күн — бул жөн гана календардагы дата эмес, бул терең таазим кылуу күнү. Эне, эже, кыз — алардын ар бири эң жылуу мамилеге жана ыраазычылыкка татыктуу. Элибизде ар дайым, эркек — үйдүн тиреги жана эл коргоочусу, ал эми аял — үй-бүлөнүн бакубаттуулугу жана улуттун негизи деп айтылып келген», — деп белгиледи Адылбек Касымалиев.

Минкаб төрагасы Кыргызстандын экономикасында аялдардын ролу барган сайын салмактуу болуп баратканын айтты:

  • Өлкөдөгү чакан жана орто бизнестин 20%га жакынын аялдар башкарат.
  • Аялдар билим берүү, санариптик кызмат көрсөтүү, өндүрүш жана соода тармактарында лидер болуп саналат.

Адылбек Касымалиев мамлекеттин гендердик тең салмактуулукту чыңдоо боюнча стратегиялык кадамдарын эске салды.

Ал белгилегендей, президенттин 2026-жылдын 20-февралындагы мамлекеттик башкаруу системасында жаңы стандарттарды бекиткен жарлыгы эң маанилүү этап болуп калды.

«Биз декларациялардан конкреттүү иш-аракеттерге өттүк. Президенттин жаңы жарлыгына ылайык, 2027-жылга чейин жетекчилик кызматтардын кадрдык резервиндеги аялдардын үлүшү 30% кем эмес болушу керек, ал эми 2030-жылга чейин биз бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдарда аялдардын жетекчилик кызматтарда толук кандуу 30 пайыздык өкүлчүлүгүн камсыздайбыз», — деп билдирди ал.

Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы администрациянын бир катар кызматкерлерин өзгөчө белгилеп, алардын көп жылдык тажрыйбасы жана кынтыксыз кызматы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал аялдардын интуициясы жана профессионализми мамлекеттик аппараттын ишинде ишенимдүү таяныч болуп кала берерине ишенимин билдирди.

Сөзүнүн аягында Кыргызстандын бардык аялдарына бекем ден соолук, жазгы маанай, түгөнгүс күч-кубат жана үй-бүлөлүк бакубатчылык каалады.
