Президент Эрлист Акунбеков жана Дамирбек Осмоновду министрлик кызматка дайындады

Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин курамындагы дайындоолор жөнүндө жарлыктарга кол койду.
Эрлист Акунбеков Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары — Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри болуп дайындалды. Дамирбек Осмонов саламаттыкты сактоо министри болду.
Президенттин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, Эрлист Акунбеков суу саясатын, айыл чарбасын, дыйкандарды колдоону жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүнү көзөмөлдөйт.
Эки кызматкер тең мурда бул кызматтарды президенттин жарлыктары менен ээлеп келишкен жана 25-февралда Жогорку Кеңеш алардын тиешелүү кызматтарга талапкерлигин бекиткен.