Аймактарда кадрдык өзгөрүүлөр: Президент бир катар аким жана мэрлерди дайындады

Кыргызстандагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында бир катар кадрдык өзгөрүүлөр болду. Тиешелүү кадрдык дайындоолор жана кызматтан бошотуулар боюнча жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду.
Чүй облусунда:
Ниязбек Козуев Москва районунун акими кызматынан бошотулду;
Анын ордуна Илияз Ташбаев жаңы аким болуп дайындалды.
Жалал-Абад облусунда:
Алтынбек Бектуров Базар-Коргон районунун акими болуп дайындалды;
Талантбек Эдилов бул кызматтан бошотулду;
Темирболот Абыкеев Ала-Бука районунун акими болуп дайындалды;
Руслан Айтбаев өз каалоосу боюнча Ала-Бука районунун акими кызматынан бошотулду;
Эдилбек Тажимырзаев Кара-Көл шаарынын мэри болуп дайындалды;
Нуртилек Орозбаев Кара-Көл шаарынын мэри кызматынан бошотулду;
Алтынбек Жумаев Майлуу-Суу шаарынын мэри кызматынан бошотулду;
Алмаз Байгазиев Майлуу-Суу шаарынын жаңы мэри болуп дайындалды.
Баткен облусунда:
Бакытбек Кошалиев Кызыл-Кыя шаарынын мэри болуп дайындалды.
Нарын облусунда:
Жайнак Немат уулу Нарын шаарынын мэри кызматынан бошотулду (ал бул кызматты 2025-жылдын июль айынан бери ээлеп келген);
Жылдызбек Беккелдиев жаңы мэр болуп дайындалды.
Кадрлар боюнча чечимдер Конституцияга жана «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамга ылайык кабыл алынды.