Аймактарда кадрдык өзгөрүүлөр: Президент бир катар аким жана мэрлерди дайындады

Кыргызстандагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында бир катар кадрдык өзгөрүүлөр болду. Тиешелүү кадрдык дайындоолор жана кызматтан бошотуулар боюнча жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду.

Чүй облусунда:

Ниязбек Козуев Москва районунун акими кызматынан бошотулду;

Анын ордуна Илияз Ташбаев жаңы аким болуп дайындалды.

Жалал-Абад облусунда:

Алтынбек Бектуров Базар-Коргон районунун акими болуп дайындалды;

Талантбек Эдилов бул кызматтан бошотулду;

Темирболот Абыкеев Ала-Бука районунун акими болуп дайындалды;

Руслан Айтбаев өз каалоосу боюнча Ала-Бука районунун акими кызматынан бошотулду;

Эдилбек Тажимырзаев Кара-Көл шаарынын мэри болуп дайындалды;

Нуртилек Орозбаев Кара-Көл шаарынын мэри кызматынан бошотулду;

Алтынбек Жумаев Майлуу-Суу шаарынын мэри кызматынан бошотулду;

Алмаз Байгазиев Майлуу-Суу шаарынын жаңы мэри болуп дайындалды.

Баткен облусунда:

Бакытбек Кошалиев Кызыл-Кыя шаарынын мэри болуп дайындалды.

Нарын облусунда:

Жайнак Немат уулу Нарын шаарынын мэри кызматынан бошотулду (ал бул кызматты 2025-жылдын июль айынан бери ээлеп келген);

Жылдызбек Беккелдиев жаңы мэр болуп дайындалды.

Кадрлар боюнча чечимдер Конституцияга жана «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамга ылайык кабыл алынды.
Чүй облусунун Москва районунун акими алмашты
Нарын жана Жалал-Абад облус башчыларынын жаңы орун басарлары дайындалды
УКМКнын Чек ара кызматында кадрдык өзгөрүүлөр болду
Айыл чарба министринин эки орун басары кызматынан бошотулду
Президент Эрлист Акунбеков жана Дамирбек Осмоновду министрлик кызматка дайындады
Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевдин ордуна Жанар Акаев дайындалды
Кемин районуна жаңы аким дайындалды
Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды
Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине жаңы директор дайындалды
Жаратылыш ресурстар министринин жаңы орун басарлары дайындалды
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат «Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат
Бүгүн Эл&nbsp;аралык театр күнү: Театр тууралуу кызыктуу фактылар Бүгүн Эл аралык театр күнү: Театр тууралуу кызыктуу фактылар
Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси
ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт
31-март, шейшемби
13:16
Ош облусунда жер тилкелеринин коррупциялык схемасы аныкталды Ош облусунда жер тилкелеринин коррупциялык схемасы анык...
13:05
Аймактарда кадрдык өзгөрүүлөр: Президент бир катар аким жана мэрлерди дайындады
12:37
Азия чемпионаты −2026: Бүгүн Нурсултан Асанакунов рингге чыгат
12:20
Пайдалуу кеңеш: Бал бузулушу мүмкүнбү?
12:06
Чүй облусунун Москва районунун акими алмашты