13:45
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Кыргызча

Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагасы болуп дайындалды

Бүгүн, 19-февралда Шабданбеков Жумгалбек Кумарович мурда жүктөлгөн милдетин аткаруудан бошотулуп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды.

Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду.

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы

Жумгалбек Шабданбеков 55 жашта. Ал 1970-жылы 22-сентябрда Нарын облусунун Жумгал районунун Чаек айылында туулган.

1991-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин экономика факультетин аяктаган. Эмгек жолун Талас облустук салык кызматында инспектор, улук инспектор болуп баштап, 1994-жылдан тартып коопсуздук органдарында ар кандай кызматтарда иштеген. 2020-жылдын октябрынан баштап УКМК төрагасынын орун басары жана 9-кызматтын башчысы болуп иштеген. 2022-жылы генерал-майор аскердик наамын алган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362703/
Кароо: 113
Басууга
Теги
Жайнак Үсөн уулу Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматынын башчысы болуп дайындалды
Кыргызстандын Чикаго шаарындагы Башкы консулу дайындалды
УКМК төрагасынын орун басары кызматынан бошотулду
УКТ мүчөсү Кадыр Досоновго таандык жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
УКМК: «Баткен таңы» редакциясынын имараты мамлекетке кайтарылды
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министрдин м.а. дайындалды
Адилет Орозбеков Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалды
Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Караколдо 30 гектар айыл чарба жери мамлекетке кайтарылды
УКМК: Ысык-Көлдө экскаватор менен байланышкан коррупциялык схема аныкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч&nbsp;министр кызматтан алынды Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министр кызматтан алынды
19-февраль, бейшемби
13:42
Маданият министирлиги Кыргызстанда TikTok тармакты бөгөттөн чыгарууну сунуштады Маданият министирлиги Кыргызстанда TikTok тармакты бөгө...
13:28
Жанар Акаевдин ордуна ЖКга депутат болуп Таалайбек Сарыбашов келди
12:35
Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагасы болуп дайындалды
12:23
Пайдалуу кеңеш: Орозонун сырлары
12:05
ЖРТга каттоо башталды: Быйыл кабыл алуу босоголору көтөрүлбөйт