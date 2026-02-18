11:13
Украинадагы кырдаал. Женевадагы сүйлөшүүлөр алты саатка созулду жана дагы уланат

Женевада Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча акыркы сүйлөшүүлөрдүн биринчи күнү аяктады. Орусия, АКШ жана Киев делегацияларынын ортосундагы талкуулар алты саатка созулуп, чыңалган абалда өттү. Жолугушуулар бүгүн, 18-февралда да уланат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги билдирди.

Жолугушуулар эки тараптуу жана үч тараптуу болгону белгиленди. Делегациялар биринчи күндөн кийин өз борборлоруна отчет беришет.

Бул жолугушуу мурунку эки раунддан жайгашкан жери боюнча гана эмес (БАЭнин ордуна Швейцарияда) ошондой эле орус делегациясынын курамы боюнча да айырмаланды. ЦРУнун башчысы Игорь Костюковдун ордуна аны президенттин жардамчысы Владимир Мединский жетектейт. Владимир Зеленскийдин кеңсесинин маалыматы боюнча, Женевадагы сүйлөшүүлөргө Киевдин төрт европалык өнөктөшүнүн өкүлдөрү да катышкан.

Украинанын президенттик аппаратынын кеңешчиси Сергей Лещенко Франция, Германия, Италия жана Улуу Британиянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилери сүйлөшүүлөр үчүн Швейцарияга келгенин ырастады.

Орус делегациясынын башчысы Женевадагы сүйлөшүүлөрдүн биринчи күнүнөн кийин эч кандай билдирүү жасаган жок.

Axios басылмасынын маалыматы боюнча, Владимир Мединскийдин позициясынан улам сүйлөшүүлөр «туюкка кептелди». The Economist журналынын маалыматы боюнча, Кирилл Буданов тынчтык келишимин мүмкүн болушунча тезирээк түзгүсү келет, бирок украин делегациясынын айрым мүчөлөрү каршы. Зеленский украиндер Орусия бүтүндөй Донецк облусун басып алса, аны «эч качан кечирбейт» деп билдирди.
