17:03
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Кыргызча

Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды

Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Башкы прокуратурадан билдиришти.

Маалыматка ылайык, Кочкор районунун прокуратурасы тарабынан текшерүүдө 2012-жылы Ормон-Хан айыл өкмөтүнүн аймагында калктуу конушта жайгашкан жалпы аянты 0,40 гектарды түзгөн жер тилкеси мыйзам талаптарын бузуу менен жеке жактардын менчигине өтүп кеткендиги аныкталды.

Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы
Фото Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы. Кочкордо 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды

Райондук прокуратура тарабынан көрүлгөн чаралардын натыйжасында базар баасы 7 млн 200 миң сомду түзгөн калктуу конуштун ичиндеги жер тилкелери муниципалдык менчикке кайтарылды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362188/
Кароо: 151
Басууга
Теги
Ош шаарындагы 2780 чарчы метр жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Кызыл-Кыядагы бала бакчанын имараты мамлекетке кайтарылды
Ысык-Ата районундагы суткалык жөнгө салуу бассейни мамлекетке кайтарылды
Жалал-Абад облусунда он гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Суудагы балдардын ден соолукту чыңдоо борборунун жери мамлекетке кайтарылды
Нарында баасы 80 миллион сомдон ашык жер тилкелери мамлекетке кайтарылды
Кара-Балтадагы 106 миллион сомдук автобаза мамлекетке кайтарылды
Орусиядан келген 11 тонна колбаса азыктары артка кайтарылды
Манас шаарында 150 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
«Абшыр-Ата» турбазасындагы мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси кайтарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Түндүк-түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түшүп, жол эки тараптуу жабылды Түндүк-түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түшүп, жол эки тараптуу жабылды
Кыргыз балбандары Албаниядагы эл&nbsp;аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме Кыргыз балбандары Албаниядагы эл аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме
Камила Талиева: &laquo;Эки мамлекеттик кызматкерди, эки досту ушакчылар бөлүп, жарды&raquo; Камила Талиева: «Эки мамлекеттик кызматкерди, эки досту ушакчылар бөлүп, жарды»
Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
16-февраль, дүйшөмбү
16:15
Болот Жусупбеков жаратылыш министринин орун басары кызматынан бошотулду Болот Жусупбеков жаратылыш министринин орун басары кызм...
16:03
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
15:29
Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
15:24
Январь айында Кыргызстандын ИДПсы 125,7 миллиард сомду түздү
13:30
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министрдин м.а. дайындалды