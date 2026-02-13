15:39
Кыргызча

Кыргызстан аэропорттору менен Мамлекеттик камсыздандыруу уюму кызматташат

«Кыргызстан аэропорттору» ачык акционердик коому менен «Мамлекеттик камсыздандыруу уюму» ачык акционердик коому камсыздандыруу жаатында өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшту. Бул тууралуу «Кыргызстан аэропортторунун» басма сөз кызматы билдирди.

Документке «Кыргызстан аэропорттору» ААК башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов жана «Мамлекеттик камсыздандыруу уюм» ААК башкармалыгынын төрагасы Элдияр Калдарбеков кол коюшту.

Макулдашуу милдеттүү жана ыктыярдуу камсыздандыруу жаатындагы өнөктөштүктү өнүктүрүүгө багытталган. Анын алкагында мүлктү, транспорт каражаттарын, жүктөрдү, жарандык жоопкерчиликти, өмүрдү жана ден соолукту камсыздандыруу, ошондой эле ташууларга жана авиациялык инфраструктура объекттерин пайдаланууга байланыштуу тобокелдиктерди камсыздандыруу каралган.

Тараптар узак мөөнөттүү кызматташуунун шарттарын иштеп чыгып, негизги багыттар боюнча тиешелүү келишимдерди түзүүнү пландаштырууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361891/
Кароо: 122
