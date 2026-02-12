Адилет Орозбеков Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалды

Орозбеков Адилет Орозбекович Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалды.
Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду.
Адилет Орозбеков 1978-жылы туулган. Кыргызстан эл аралык университетин «Дипломатия жана эл аралык укук» адистиги боюнча аяктаган, кийинчерээк Россия Федерациясынын ФКК Академиясында окуган.
Кыргыз, орус жана англис тилдерин билет.
Мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси класстык ченине, полковник аскердик наамына ээ.
2007-2009-жж. — КР УКК конституциялык түзүлүштү коргоо башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысынын орун басары;
2009-2010-жж. — УКМКнын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы, башкармалыктын башчысынын орун басары — УКМКнын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы;
2012-2017-жж. — УКМКнын антитеррордук борборунун башкы эксперти;
2017-жылдан баштап тышкы иштер министрлигинде, Шанхай кызматташтык уюмунун иштери боюнча улуттук координатордун аппаратында иштеген;
2017-2019-жж. — Пекиндеги Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгынын референти;
2023-2024-жж. — президенттин администрациясынын Кырдаалдык борборунун эксперти;
2025-жылдын декабрынан азыркы убакытка чейин — президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдеринин аткарылышын контролдоо башкармалыгынын коргоо, укук тартиби жана коопсуздук бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору болгон.