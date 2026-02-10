Кызыл-Кыядагы бала бакчанын имараты мамлекетке кайтарылды

Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарындагы бала бакчанын имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 1996-жылы 2200 чарчы метр жер тилкеси менен бирге, жалпы аянты 533,3 чарчы метр болгон бала бакчанын имараты мыйзам бузуу менен «Нур-КМ» акционердик коомунун жеке менчигине өткөрүлүп берилген. Бул ошол кезде күчүндө болгон 1995-жылдагы № 37 УП-37 Президенттин жарлыгын бузуу менен жүргүзүлгөн.
Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында социалдык объектинин ээси өзүнүн менчигинин мыйзамсыз экенин түшүнүп, бала бакчанын имаратын жана жер тилкесин мамлекетке өткөрүп берүү боюнча өз ыктыяры менен кайрылган.
УКМК мыйзамсыз менчикке алынган социалдык объектилерди аныктоо жана кайтаруу иштери уланып жатканын белгилейт.