Минкаб: Кафелерге 15 пайыздык тейлөө акысын кошууга уруксат берилген эмес

Кафелер менен ресторандарга мыйзам долбооруна 15 пайыздык тейлөө акысын кошууга уруксат берилген эмес. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди.
Анын айтымында, мыйзамга ылайык, кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө ыктыярдуу болушу керек.
«Биз учурда тейлөө чөйрөсү менен бул боюнча иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Алардын тейлөө акысын тамак тизмесиндеги аштын баасына кошуп коюуга укугу жок болчу. Тиешелүү калькуляция бар. Мыйзамга ылайык, тейлөө үчүн сый акы берүү ыктыярдуу болушу керек. Демек, аны эсепке кошуу — бул керектөөчүлөрдүн укугун бузуу болуп саналат. Өзүңүздөр билгендей, акыркы убакта бул тармакта баалардын өсүү динамикасы абдан жогору болууда», — деди ал.
Ал Монополияга каршы кызмат тамактануу жайларындагы баалардын жогорулашы боюнча кырдаалды көзөмөлдөп жатканын кошумчалады.
Бирок, депутат Дастан Бекешев Министрлер кабинетинин токтомун сынга алып, туура эмес иш болгонун жана саясаты туура эмес болгон тармактарга кийлигишкенин белгиледи. «Азыр кафелер менен ресторандар көтөрүлүп, карапайым эл жабыркап жатат. Балким, бул токтомду жокко чыгарууну карап көрүшүбүз керек. Эт, май жана башка негизги азык-түлүктөрдүн бааларын жөнгө салганыңыз оң», — деп кошумчалады ал.