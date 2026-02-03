08:24
Мухтар Шербаев Ат-Башы районунун акими болуп дайындалды

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Мухтар Шербаев

 Мухтар Шербаев Нарын облусунун Ат-Башы районунун акими болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.

Эскерте кетсек, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Нарын облусундагы медицина кызматкерлери менен жолугушту. Камчыбек Ташиев облустук өкүл Нурбек Сатаровдон процедуранын созулуп кетишинин себебин түшүндүрүп берүүнү талап кылып, районду толук башкаруусуз калтырбоо керектигин баса белгиледи.

Облустук администрациянын маалыматы боюнча, 21-январда мурдагы аким Эмилбек Абдыкалыков башка кызматка которулгандыгына байланыштуу кызматынан кеткен. Ошондон бери район жетекчисиз калган.

Мухтар Шербаев мурда Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун акиминин биринчи орун басары болуп иштеген.

Мухтар Нурмаматович Шербаев 1977-жылы 24-декабрда Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунун Айры-Там айылында туулган.
