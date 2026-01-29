12:34
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Кыргызча

Касым-Жомарт Токаевдин жаңы басма сөз катчысы дайындалды

Казакстандын президенти Руслан Желдибайды кеңешчи кызматынан бошотту. Ошол эле учурда Касым-Жомарт Токаевдин буйругу менен Айбек Смадияров анын кеңешчиси жана басма сөз катчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу Акорда билдирди.

Акорда
Фото Акорда. Касым-Жомарт Токаевдин жаңы басма сөз катчысы дайындалды

Декабрдын башында Казакстан Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматында жети жыл иштеген Айбек Смадияров кызматтан кеткенин жарыялаган.

«Параграф» маалымат системасынын маалыматы боюнча, Айбек Смадияров Казакстандын түштүгүндө төрөлүп, Абылай хан атындагы Казак эл аралык мамилелер жана дүйнөлүк тилдер университетин (2004) эл аралык документтерди башкаруу адистиги боюнча аяктаган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359753/
Кароо: 65
Басууга
Теги
Улуттук кардиология борборлорунун жетекчилери дайындалды
Данияр Бапышов шаар куруу жана архитектура департаментинин директору болду
Эрик Молдокулов муфтийдин Жалал-Абад облусундагы өкүлү болуп дайындалды
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
Кыргызстан кинематографисттер союзуна жаңы төрага шайланды
Улуттук стратегикалык демилгелер институтуна жаңы жетекчи дайындалды
Аяз Баетовдун МинКаб төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды
ЖК Гүлзат Исаматованы илим министри кызматына дайындоого макулдук берди
Аманкан Кенжебаев Оштогу президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды
Нариман Түлеевдин күйөө баласы Ноокат районунун акими болуп дайындалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Чүй каналы бетондолот: 37&nbsp;млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды
Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады
Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14&nbsp;600 учуру катталды Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14 600 учуру катталды
29-январь, бейшемби
12:15
Кыргызстанда паспорт алуу тартиби жеңилдеди Кыргызстанда паспорт алуу тартиби жеңилдеди
12:08
Касым-Жомарт Токаевдин жаңы басма сөз катчысы дайындалды
11:24
Ыкчам көтөрүлүү уланууда. Алтындын баасы 5400 доллардан ашты
11:11
Бакай-Ата конушунда эки бала сууга чөгүп, каза болду
11:05
Ашууларда абал: Жол ачык, каттам бар