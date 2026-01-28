Дүйнөдө акырындык менен азайып бараткан 20 жаныбардын түрү. Тизме

Жыл сайын адамдардын иш-аракеттеринен жана айлана-чөйрөнүн өзгөрүшүнөн улам ондогон жаныбарлардын түрлөрү акырындык менен жок болуп баратат. Ошентип, кайсы түрлөр жок болуу чегине жетти?
Жаратылыш коңгуроо кагып жаткан бул мезгилде жоголуп бара жаткан жаныбарлар жөн гана статистика эмес. Алар экосистеманын бузулуу чекиттерин көрсөткөн жандуу эскертүүлөр болуп саналат.
Дүйнөдө жоголуп бара жаткан 20 жаныбарлардын түрү төмөнкүлөр:
1. Амур илбирси
2. Яван кериги
3. Суматр орангутаны
4. Саола (Токой арбагы)
5. Түндүк ак кериги
6. Какапо тотукушу
7. Жумшак кабактуу алп ташбака
8. Тапанули орангутаны
9. Деңиз горилласы
10. Азия пили
11. Тоо горилласы
12. Кызыл панда
13. Көк кит
14. Ак илбирс
15. Африкалык жапайы ит
16. Бенгал жолборсу
17. Деңиз инеги
18. Жашыл деңиз ташбакасы
19. Ак кит
20. Вакита дельфини