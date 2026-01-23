17:11
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Кыргызча

ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолугушуунун чоо-жайы

ТИМ
Фото ТИМ. Волкер Фробарт (солдо) жана Медер Абакиров

ЕККУнун Башкы катчысы Феридун Синирлиоглу Бишкекке барууну пландап жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров менен ЕККУнун Кыргызстандагы Программалык кеңсесинин башчысы Волкер Фробарттын жолугушуусунда белгилүү болду.

ТИМдин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстандын ЕККУ менен болгон учурдагы өз ара аракеттенүүсүнүн кеңири чөйрөсү талкууланып, 2026-жылга карата артыкчылыктуу багыттар айтылды.

Жогорку деңгээлдеги алдыдагы сапарлар, анын ичинде ЕККУнун башкы катчысы Феридун Синирлиоглу баштаган өкүлдөрүнүн Кыргызстанга күтүлүп жаткан сапары тууралуу маселелери талкууланды. Кыргыз тарап бул сапарларга ар тараптуу уюштуруучулук колдоо көрсөтүүгө жана өлкө жетекчилиги менен мазмундуу жолугушууларды өткөрүүгө даяр экендигин ырастады.

Мындан тышкары, тараптар ЕККУнун аймактык долбоорлорун, анын ичинде чек ара кызматташтыгы жана Борбор Азияда ишенимди бекемдөө жаатындагы демилгелерди ишке ашыруунун келечеги боюнча пикир алмашышты.

Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргызстан менен ЕККУнун ортосундагы өз ара урматтоо, ачык диалог жана кабыл алуучу өлкөнүн артыкчылыктарын эске алуу принциптерине негизделген өнөктөштүктү мындан ары да өнүктүрүүгө умтуларын ырасташты.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359066/
Кароо: 31
Басууга
Теги
ТИМ кыргыз жарандарына Иранга баруудан баш тартууну сунуштады
Кыргызстан АКШ менен виза режимин жеңилдетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат
Кыргызстан дипломатиялык мамилелерди түзгөн өлкөлөрдүн санын көбөйттү
ТИМ: «АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда»
Кытайдын ТИМ башчысы Ван И Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга келет
Бүгүн ЮНЕСКОдо Чыңгыз Айтматовго арналган эл аралык конференция өтүп жатат
Садыр Жапаров Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровду кабыл алды
Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанга расмий сапар менен келет
ТИМ Жакынкы Чыгыштагы кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктарды кайрадан эскертет
АКШда виза эрежелерин бузуу. ТИМ билдирүү таратты
Эң көп окулган жаңылыктар
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Орунтаев курулуш адистеринин 500 миң сомго чейин айлыктын чоо-жайын түшүндүрдү Орунтаев курулуш адистеринин 500 миң сомго чейин айлыктын чоо-жайын түшүндүрдү
23-январь, жума
17:05
ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолугушуунун чоо-жайы ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолуг...
16:22
Эртең «Туткун» көркөм тасмасынын бет ачары өтөт
16:05
Россияга иштөө үчүн бара турган кыргызстандык жарандар эмнелерди билиши керек?
15:30
Камчыбек Ташиев үч эм төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү батир берди
15:16
Бишкекте 25 жаштагы жигит эки килограммдан ашык баңгизат менен кармалды