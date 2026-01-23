15:41
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Кыргызча

Салык кызматы: Транзакция салыгы эки эсе төмөндөп, жаңы ставка 0,1 пайызды түздү

Мамлекеттик салык кызматы чет мамлекеттин банкы аркылуу жүргүзүлгөн транзакцияларга салынуучу салыктын ставкасы 0,2 пайыздан 0,1 пайызга чейин төмөндөтүлгөнүн эскертет.

Эсеп ачылган банк транзакциялык операция жүргүзүлгөн учурда бул салыкты салык агенти катары кармап, бюджетке төлөп берет.

Транзакцияларды жүргүзгөн субъекттер «транзакцияга салынуучу салык» атайын салык режимин гана колдонууга укуктуу.

Алар 2026-жылдын 1-февралына чейин салыктык каттоодон өткөн жери боюнча «транзакцияга салынуучу салык» атайын салык режимин колдонуу үчүн арыз берүүгө милдеттүү.

Бул салыкты колдонгон салык төлөөчүлөрдүн Кыргызстандын аймагында башка ишмердүүлүктү жүргүзүүгө укугу жок экендигин белгилей кетүү маанилүү.

Эгерде транзакциялык ишмердүүлүк башка ишмердүүлүк менен айкалышса, салык төлөөчү мындай ишти жүргүзүү үчүн өзүнчө ЖЧК же жеке ишкер катары каттоодон өтүүгө тийиш.

Бул өзгөртүүлөр Кыргызстандын 2025-жылдын 31-декабрындагы «Салык салуу, социалдык камсыздандыруу жана салыктык эмес кирешелер чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзамына ылайык киргизилди.

Белгилей кетсек, транзакцияга салынуучу салык буга чейин 2025-жылдын 31-июлундагы Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен киргизилген. Ал атайын салыктык режим болуп саналат жана чет өлкөлүк банктын эсебинен келип түшкөн акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын банкында ачылган салык төлөөчүнүн эсеби аркылуу гана чет өлкөлүк банктын эсебине которуу операцияларына салык салууну карайт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359026/
Кароо: 114
Басууга
Теги
УКМК: Салык кызматынын мурдагы жетекчиси 4,3 миллиард сом мамлекетке кайтарды
Кийим тигүү жана текстиль өнөр жайы үчүн жаңы жеңилдиктер берилет
Бишкекте жасалма арак чыгарган жер астындагы цех аныкталды
Алмамбет Шыкмаматов: «Салыктык түшүүлөр 389 млрд сом — бул тарыхый максимум»
Салык кызматы акциздик салыктар аркылуу бюджетти 19,5 миллиард сомго көбөйттү
Быйыл Кыргызстанда 275 миллиард сомдон ашык салык топтолду
Алтын зер буюмдарын Кыргызстанга мыйзамсыз алып кирүүгө бөгөт коюлду
Бишкекте жашыруун клиникалар жана дары-дармектер аныкталды
«Google салыгы»: Кыргыз бюджетине 1,3 миллиард сомдон ашык киреше алып келген
Кыргызстан быйыл 310 миллиард сомдон ашык салык жана төгүмдөрү жыйналды
Эң көп окулган жаңылыктар
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Орунтаев курулуш адистеринин 500 миң сомго чейин айлыктын чоо-жайын түшүндүрдү Орунтаев курулуш адистеринин 500 миң сомго чейин айлыктын чоо-жайын түшүндүрдү
23-январь, жума
15:30
Камчыбек Ташиев үч эм төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү батир берди Камчыбек Ташиев үч эм төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү б...
15:16
Бишкекте 25 жаштагы жигит эки килограммдан ашык баңгизат менен кармалды
14:21
Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды
14:05
Салык кызматы: Транзакция салыгы эки эсе төмөндөп, жаңы ставка 0,1 пайызды түздү
13:45
Улуттук кардиология борборлорунун жетекчилери дайындалды