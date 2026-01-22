13:22
Мурадил Жумадилде уулу: «Кесиптик бирликтердин каражаттары эми текке кетпейт»

«Кесиптик бирликтер эми ар бир этапта канча акча чогултаарын жана ал кайда кетип жатканын так айта алышат. Ал бошко эмес, жаңы карылар үйүнүн имараттарын курууга жумшалат», — деди маалымат жыйынында Кыргызстан Кесиптик бирликтер федерациясынын төрагасы Мурадил Жумадилде.

Анын айтымында, санариптештирүү процессинин алкагында электрондук мүчөлүк каттоолору жүргүзүлүүдө.

«Көптөгөн профсоюз мүчөлөрү негизинен саякат жолдомолорун бөлүштүрүү менен чогулуп турушкан. Мүчөлүк жасалма түрдө көбөйтүлгөн. Биз инвентаризация жүргүздүк. Федерация мурда 20 тармактык жана 6 аймактык комитеттен турса, бүгүнкү күндө ал 16 тармактык комитеттен турат. Биз так вертикалдык түзүмдү түздүк — баштапкы уюм, тармактык комитет жана федерация. Билим берүү тармагында гана райондук комитеттер сакталып калды, анткени бул 170 000 мүчөсү бар абдан чоң система», — деди Мурадил Жумадилде уулу .

Ал кошумчалагандай, учурда профсоюздардын жалпы мүчөлөрүнүн саны 347 000ди түзөт.

«Булар бардык кыйын мезгилдерге карабастан, профсоюздун идеологиясына берилген бойдон калган жандуу мүчөлөр», — деп белгиледи Кесиптик бирликтер федерациясынын төрагасы.
