Данияр Бапышов шаар куруу жана архитектура департаментинин директору болду

Данияр Бапышов Нуруясович Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигинин Шаар курулушу жана архитектура департаментинин директору болуп дайындалды.
Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду.
Дайындалганга чейин Данияр Бапышов Шаар курулушу жана архитектура департаментинин директорунун орун басары болуп иштеген жана архитектуралык пландаштыруу жана муниципалдык органдарда жетекчилик кызматтарды ээлеген.
Анын кесиптик тажрыйбасы аймактык пландаштыруу, жер мамилелери жана шаар курулушу эрежелерин сактоону камтыйт.