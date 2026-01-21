13:56
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Кыргызча

Данияр Бапышов шаар куруу жана архитектура департаментинин директору болду

Данияр Бапышов Нуруясович Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигинин Шаар курулушу жана архитектура департаментинин директору болуп дайындалды.

Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду.

Дайындалганга чейин Данияр Бапышов Шаар курулушу жана архитектура департаментинин директорунун орун басары болуп иштеген жана архитектуралык пландаштыруу жана муниципалдык органдарда жетекчилик кызматтарды ээлеген.

Анын кесиптик тажрыйбасы аймактык пландаштыруу, жер мамилелери жана шаар курулушу эрежелерин сактоону камтыйт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358722/
Кароо: 70
Басууга
Теги
Эрик Молдокулов муфтийдин Жалал-Абад облусундагы өкүлү болуп дайындалды
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
Кыргызстан кинематографисттер союзуна жаңы төрага шайланды
Улуттук стратегикалык демилгелер институтуна жаңы жетекчи дайындалды
Аяз Баетовдун МинКаб төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды
ЖК Гүлзат Исаматованы илим министри кызматына дайындоого макулдук берди
Аманкан Кенжебаев Оштогу президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды
Нариман Түлеевдин күйөө баласы Ноокат районунун акими болуп дайындалды
Эрлан Догдурбеков ЭлТРдин башкы директору болуп кайрадан дайындалды
Ош шаарынын мэринин жаңы орун басары дайындалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Коюу тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аба майданында төрт каттам токтотулду Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
21-январь, шаршемби
13:26
Быйыл Бишкекке 50 миң дарак көчөттөрүн отургузуу пландалып жатат Быйыл Бишкекке 50 миң дарак көчөттөрүн отургузуу планда...
13:14
Данияр Бапышов шаар куруу жана архитектура департаментинин директору болду
13:06
Пайдалуу кеңеш: Чачтын агаруу себептери айтылды
12:28
Эрик Молдокулов муфтийдин Жалал-Абад облусундагы өкүлү болуп дайындалды
12:15
Орунтаев курулуш адистеринин 500 миң сомго чейин айлыктын чоо-жайын түшүндүрдү