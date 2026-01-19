11:44
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Кыргызча

Орусиядан келген 11 тонна колбаса азыктары артка кайтарылды

«Ак-Тилек» чек ара көзөмөл өткөрүү жайында Россиядан Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келе жаткан 11 миң 720 кг колбаса азыктары аныкталды. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, Чек ара ветеринардык көзөмөл пунктунун инспекторлору тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, Евразия экономикалык биримдигинин ветеринардык-санитардык талаптары сакталбагандыгы белгилүү болду.

Аталган факт боюнча тиешелүү тартипте актылар түзүлүп, жүктү Кыргызстандын аймагына киргизүүгө тыюу салынды. Натыйжада жүк кайра Россияга жөнөтүлдү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358353/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Манас шаарында 150 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
«Абшыр-Ата» турбазасындагы мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси кайтарылды
«Ала-Тоо» санаторийи Саламаттык сактоо министрлигинин карамагына өттү
«Жалал-Абад» санаторийи менен «Ош» пансионаты мамлекетке кайтарылды
Ирактан Кыргызстанга 79 бала кайтарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
2025-жылы &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган 2025-жылы «Кыргыз темир жолу» 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган
Быйыл Кытайдын төрагасы Си&nbsp;Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет Быйыл Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Спорттук программасы, ачылышы, бюджети айтылды VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Спорттук программасы, ачылышы, бюджети айтылды
19-январь, дүйшөмбү
11:40
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
11:35
Пайдалуу кеңеш: Суук тийгенде тоок шорпосу жардам береби?
11:05
Орусиядан келген 11 тонна колбаса азыктары артка кайтарылды
10:32
Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
10:04
Дүйнөлүк хоккей чемпионаты (U-20): Кыргызстан командасы Гонконгду жеңди