18:48
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Кыргызча

Шашылыш билдирүү! Өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт

Өлкө аймагында 16-17-январь күндөрү аба ырайы кескин өзгөрөт. Кыргызгидромет кызматы билдиришкендей, мезгил-мезгили менен кар жаайт. Кээ бир аймакта туман түшүшү мүмкүн. Автожолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт.

Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге жетет.

17-19-январь күндөрү абанын температурасы кескин төмөндөп: Чүй, Талас

өрөөндөрүндө түнкүсүн −9...-14°, күндүз −1...-6°, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын

өрөөндөрүндө түнкүсүн −2...-7° суукка чейин, күндүз −2° суктан...+3° жылуулукка чейин,

тоо этектеринде түнкүсүн −11...-16°, күндүз −2...-7°, Ысык-Көл ойдуңунда түнкүсүн

-7...-12° суукка чейин, күндүз −4° сууктан...+1° жылуулукка чейин, Нарын облусунун

дыйканчылык аймактарында жана тоолуу райондордо түнкүсүн −23...-28°, күндүз

-9...-14°, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн −26...-31°, күндүз −9...-14°, Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн −30...-35°, күндүз −11...-16° суукка чейин болушу күтүлөт.

Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин

кыйындатат. Катуу жаан-чачын жааган убакта автожолдордо көрүү аралыгы төмөндөп, автоунаалардын кыймылын кыйындатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357849/
Кароо: 114
Басууга
Теги
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал болушу мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Тоолуу аймактарда жана ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал күтүлөт
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгырдан улам сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү: Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
14-январь, шаршемби
17:15
Шашылыш билдирүү! Өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт Шашылыш билдирүү! Өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөр...
16:23
«Кыргызфильмдин» тасмаларын уруксатсыз пайдаланууга тыюу салынат
16:05
УКМК: Салык кызматынын мурдагы жетекчиси 4,3 миллиард сом мамлекетке кайтарды
15:28
Президенттин басма сөз катчысы Соловьевдин сөзүн олуттуу кабыл албоого чакырды
15:13
№ 13 шайлоо округундан кайра шайлоого төрт талапкер арыз берди