14:06
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Кыргызча

Ош аймагында жер көчкү: Куткаруучулар көлөмүн, кооптуулугун такташууда

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жер көчкү тууралуу маалыматты иликтөө үчүн Ош облусунун Кара-Кулжа районуна барышты.

Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, бүгүн Кара-Кулжа районундагы Шаркырама айылында жер көчкү болушу мүмкүн деген маалымат келип түшкөн.

Бүгүн ӨКМдин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары, Кара-Кулжа райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы, Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин 3 кызматкери, 1 офицер, ошондой эле айыл аймактан 1 кызматкер тактоо иштерин жүргүзүү үчүн жөнөп кетишти.

«Алар жер көчкүнүн көлөмүн, кооптуулугун жана башка маалыматтарды тактоо иштерин жүргүзүшөт», — деп айтылат маалыматта.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357788/
Кароо: 129
Басууга
Теги
Судандагы жер көчкүдөн кеминде 1000 адам набыт болду
Жумгал районунда жер көчкү жүрүп, көмүр кенинде иш токтотулду
Кыргызстанда жер көчкү коркунучу жогору 4,5 миңден ашуун аймак бар
Жалал-Абадда жер көчкү коркунучунан улам он үй-бүлө убактылуу көчүрүлдү
Жалал-Абад облусунда жер көчкү жүрдү
Түндүк — түштүк альтернативдик жолунда жер көчкү жүрүп, жол жабылды
Ош — Сары-Таш — Эркечтам унаа жолунда жер көчкү жүрүп, жол убактылуу жабылды
Чет элдик тыңчы ким? Бийликке сын айткандар, жарандык укук жана активдүүлүк
Жер мунапысы. Бишкекте 6 миң арыз кабыл алынды
Өзгөндө жер көчтү. 18 үй көчүрүлүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
14-январь, шаршемби
14:05
Быйыл Ысык-Көл жана Соң-Көлгө 17,6 миллион майда балык коё берилет Быйыл Ысык-Көл жана Соң-Көлгө 17,6 миллион майда балык...
13:07
Ирандагы нааразычылык акциялары: Өлгөндөрдүн саны 12 миңден ашышы мүмкүн
12:39
Ош аймагында жер көчкү: Куткаруучулар көлөмүн, кооптуулугун такташууда
12:23
Пайдалуу кеңеш: Витаминдер суук тийүүдөн тезирээк айыгууга жардам береби?
12:16
Бишкек таштанды полигонунда коррупция: Мурдагы вице-мэр жана жетекчилер кармалды