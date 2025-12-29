14:16
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Кыргызча

«Тулпар» картасынын ээлери Ташкенттеги коомдук транспортто төлөм жүргүзө алышат

Бишкектеги коомдук транспорт үчүн накталай эмес төлөм системасы болгон «Тулпар» долбоорун Өзбекстандын Ташкент шаарындагы өнөктөштөр менен интеграциялоо акыркы этабына келди. Бул тууралуу бүгүн, 29-декабрда «Тулпар» долбоорунун операциялык директору Бекжан Акматбеков маалымат жыйынында билдирди.

Анын айтымында, интеграциялоо 2026-жылы аякташы пландалууда.

«Анда Тулпар картасын колдонуучулар Ташкентте коомдук транспортто жүргөндө, Ташкенттин тургундары Бишкекте жүргөндө төлөй алышат», — деди Бекжан Акматбеков.

Ал Тулпар долбоору Кыргызстандагы камтуу аймагын кеңейтүүнү пландап жатканын кошумчалады.

«Биз бир нече шаарлар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Балким, эгерде биз компромисске келсек, кийинки жылы Балыкчы, Нарын жана Кара-Балта шаарларында ишке ашырууну баштайбыз», — деп белгиледи Бекжан Акматбеков.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356480/
Кароо: 78
Басууга
Теги
Бишкектин коомдук транспортунда накталай акчасыз жүрүүлөрдүн саны өсүүдө
2026-жылы Бишкекте автобустар толугу менен накталай эмес төлөмгө өтөт
Бишкектин автобустары толугу менен накталай эмес төлөмгө өттү
Бишкектин коомдук транспортунда накталай төлөм 40 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн
Накталай төлөмдөргө жол кире канчага көтөрүлөт? Мэриянын жообу
Бишкек мэриясы накталай төлөмдөргө жол кирени көтөрүүнү сунуштады
Бишкекте 15-январдан баштап жол кирени жогорулатуу чечими кабыл алынды
Жол киренин кымбатташына макулсузбу (сурамжылоо)
Вице-мэр: бишкектиктердин жарымынан көбү жол киренин көтөрүлүшүн колдойт
Азырынча жол кирени накталай төлөөгө болбойт. Мэрия долбоорду убактылуу токтотту
Эң көп окулган жаңылыктар
Эки күнгө созулган IV&nbsp;Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды Эки күнгө созулган IV Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды
Бишкекте IV&nbsp;Элдик курултай өз&nbsp;ишин баштады Бишкекте IV Элдик курултай өз ишин баштады
Садыр Жапаров: &laquo;Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат&raquo; Садыр Жапаров: «Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат»
Садыр Жапаров армияны заманбап чакырыктарга туруштук берерин белгиледи Садыр Жапаров армияны заманбап чакырыктарга туруштук берерин белгиледи
29-декабрь, дүйшөмбү
13:29
«Тулпар» картасынын ээлери Ташкенттеги коомдук транспортто төлөм жүргүзө алышат «Тулпар» картасынын ээлери Ташкенттеги коомдук транспор...
13:19
Бишкектин коомдук транспортунда накталай акчасыз жүрүүлөрдүн саны өсүүдө
13:05
Бишкекте Төлөмүш Океевдин эстелиги ачылат
12:38
Ташиевдин сынынан кийин Транспорт министри бир катар жетекчилерге сөгүш берди
12:12
Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүсү Жусуп Абдрахмановдун 124 жылдыгы белгиленди