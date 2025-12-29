Бишкектин коомдук транспортунда накталай акчасыз жүрүүлөрдүн саны өсүүдө

2025-жылы Бишкекте коомдук транспортто 160 миллион накталай акчасыз жүрүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу бүгүн, 29-декабрда «Тулпар» долбоорунун операциялар боюнча директору Бекжан Акматбеков маалымат жыйынында билдирди.
Анын айтымында, бул 2024-жылга салыштырмалуу болжол менен 45 пайызга өскөндүгүн билдирет.
Бул, биринчи кезекте, борбор калаадагы жаңы автобустардын санынын көбөйүшү, ошондой эле накталай эмес төлөм системасынын масштабы жана туруктуу иштеши менен шартталган.
Орточо эсеп менен ай сайын 13,4 миллион накталай эмес каттамдар жасалат, күнүнө орточо эсеп менен 440 000 каттам болот.
Октябрь айы рекорддук ай болуп, 15 миллиондон ашык накталай эмес каттамдар жасалган.
Бекжан Акматбеков жылдык өсүү темпин төмөнкүдөй белгиледи:
- 2022-жылы 7 миллион накталай эмес сапарлар жасалган;
- 2023-жылы 24 миллион;
- 2024-жылы 110 миллион;
- 2025-жылы 160 миллион.
Долбоор 2020-жылы башталган, бирок 2023-жылдын август айында толук ишке киргизилген.
Орточо эсеп менен күнүнө 1027 автобус каттаган.
Накталай эмес төлөм менен автобустун жол киреси 17 сом, ал эми накталай төлөм менен 20 сом тураарын эске алыңыз.