2026-жылы Бишкекте автобустар толугу менен накталай эмес төлөмгө өтөт

Бишкектин муниципалдык коомдук транспорту 2026-жылы толугу менен накталай эмес төлөмгө өтөт. Бул тууралуу «Бишкек шаардык транспорт» муниципалдык ишканасынын директору Талантбек Капаров Биринчи радиодо билдирди.
Анын айтымында, учурда төлөмдөрдүн 80 пайызы накталай эмес түрдө жүргүзүлөт, анын ичинен накталай акча 20 пайызды түзөт. Бирок, келерки жылы компания накталай төлөмдөрдү толугу менен токтотууну пландаштырууда.
Андан тышкары, 2026-жылы компания автобустардын тыныгууларын, каттамдарын жана айдоочулардын ишин көзөмөлдөө үчүн электрондук диспетчердик кызматты киргизет.
Талантбек Капаров автопаркты жаңыртуунун алкагында административдик-аймактык реформа аймагына кирген райондорго кошумча 300 автобус пландаштырылып жатканын жарыялады. Алар 2026-жылдын экинчи чейрегинде ишке киргизилет.
Компания учурда 1523 автобусту иштетет, күн сайын 73 каттам боюнча 1200дөн ашык автобус каттайт.
Ошондой эле өзүнчө тариф менен экспресс автобустарды ишке киргизүү жана жеке ташуучулардын ордуна электр унааларын колдонгон муниципалдык такси кызматын түзүү пландалууда.