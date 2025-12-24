16:42
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Кыргызча

2026-жылы Бишкекте автобустар толугу менен накталай эмес төлөмгө өтөт

Бишкектин муниципалдык коомдук транспорту 2026-жылы толугу менен накталай эмес төлөмгө өтөт. Бул тууралуу «Бишкек шаардык транспорт» муниципалдык ишканасынын директору Талантбек Капаров Биринчи радиодо билдирди.

Анын айтымында, учурда төлөмдөрдүн 80 пайызы накталай эмес түрдө жүргүзүлөт, анын ичинен накталай акча 20 пайызды түзөт. Бирок, келерки жылы компания накталай төлөмдөрдү толугу менен токтотууну пландаштырууда.

Андан тышкары, 2026-жылы компания автобустардын тыныгууларын, каттамдарын жана айдоочулардын ишин көзөмөлдөө үчүн электрондук диспетчердик кызматты киргизет.

Талантбек Капаров автопаркты жаңыртуунун алкагында административдик-аймактык реформа аймагына кирген райондорго кошумча 300 автобус пландаштырылып жатканын жарыялады. Алар 2026-жылдын экинчи чейрегинде ишке киргизилет.

Компания учурда 1523 автобусту иштетет, күн сайын 73 каттам боюнча 1200дөн ашык автобус каттайт.

Ошондой эле өзүнчө тариф менен экспресс автобустарды ишке киргизүү жана жеке ташуучулардын ордуна электр унааларын колдонгон муниципалдык такси кызматын түзүү пландалууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355886/
Кароо: 55
Басууга
Теги
Бишкектин автобустары толугу менен накталай эмес төлөмгө өттү
Бишкектин коомдук транспортунда накталай төлөм 40 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн
Накталай төлөмдөргө жол кире канчага көтөрүлөт? Мэриянын жообу
Бишкек мэриясы накталай төлөмдөргө жол кирени көтөрүүнү сунуштады
Бишкекте 15-январдан баштап жол кирени жогорулатуу чечими кабыл алынды
Жол киренин кымбатташына макулсузбу (сурамжылоо)
Вице-мэр: бишкектиктердин жарымынан көбү жол киренин көтөрүлүшүн колдойт
Азырынча жол кирени накталай төлөөгө болбойт. Мэрия долбоорду убактылуу токтотту
1-ноябрдан тарта коомдук транспорттордо жол кирени накталай төлөөгө болот
Депутат жол киренин 20 сомго көтөрүлүүсүнө каршы чыкты
Эң көп окулган жаңылыктар
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт
23-декабрда күтүлгөн аба ырайы 23-декабрда күтүлгөн аба ырайы
&laquo;Манас&raquo; аэропорту коюу тумандан улам бир нече каттамдарды токтотту «Манас» аэропорту коюу тумандан улам бир нече каттамдарды токтотту
24-декабрь, шаршемби
16:22
2026-жылы Бишкекте автобустар толугу менен накталай эмес төлөмгө өтөт 2026-жылы Бишкекте автобустар толугу менен накталай эме...
15:36
Президенттин атын жамынган алдамчылар жасалма «төлөмдөрдү» жөнөтүшүүдө
15:21
Кеминде Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди
15:03
ЖК саламаттык сактоо министрлигине Досмамбетовдун талапкерлигин жактырды
14:51
Жогорку Кеңеш республикалык бюджет жөнүндөгү мыйзам долбоорлорун кабыл алды