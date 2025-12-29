09:32
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт

Бүгүн, 29-декабрда «Алтын Ордо» турак жай комплексинде саат 9:00дөн 22:00гө чейин турак жайларга, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдирди.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт

Өчүрүү түтүктөрдү кайра туташтыруу, клапандарды орнотуу жана 18, 7, 8, 2 жана 1-көчөлөрдө өрт өчүрүүчү гидранттарды орнотуу иштерине байланыштуу болуп жатат.

«Бишкексууканал» муниципалдык ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, уюмдардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
