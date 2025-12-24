10:23
Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу өчөт. Даректер

Бүгүн, 24-декабрда Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу токтотулат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, саат 10:00дөн 22:00гө чейин турак жай, мектеп, бала бакча, саламаттыкты сактоо мекемелерине, социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берүү токтотулат.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Өчүрүү аймагы:

  • «Айчүрөк» соода борбору,
  • «Берен Голд» соода борбору
  • А.Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театры
  • "Кабар«маалымат агенттиги
  • Борбордук шайлоо комиссиясы
  • Т/ж, Шопоков көчөсү, 98а
  • Фонтандын аймагы
  • Италиянын Кыргызстандагы консулдугу

Жер алдындагы өтмөк аркылуу өткөн Д-150 мм болгон жаңы линияга туташтыруу иштери жүргүзүлөт.

«Бишкексууканал» ишканасы ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурайт жана ишканалардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
