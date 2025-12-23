15:35
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Кыргызча

Бишкекте жаңы 20 мектеп куруу пландалып жатат

Борбор калаада жыйырма жаңы мектеп куруу пландаштырылууда. Бул тууралуу бүгүн Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жогорку Кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында Бишкекте жана анын чет жакаларында билим берүү мекемелерин куруу зарылдыгы тууралуу парламенттик суроо-талапка жооп берип жатып билдирди.

Анын айтымында, кошумча 14 мектеп куруу пландалууда, бирок аны бүткөрүү мөөнөтү азырынча белгисиз.

«Жаңы жалпы билим берүү мекемелери, эң жакшысы, муктаж болгон турак жай райондорунда курулат», — деп кошумчалады Адылбек Касымалиев.

Депутат Жаныбек Абиров Орок муниципалдык аймактык бирдигинде мектеп курууга чакырды. Анын айтымында, бул аймакта 7000 адам жашайт.

«Учурда ал жерде 9-класска чейин окуткан бир эски мектеп бар. Алар бул жерге жаңы мектеп курууну каалашканда, сейсмикалык себептерден улам аны курууга мүмкүн эмес болуп чыкты. Ал эми башка жерде жер жок. Тургундар балдарын мектепке алып келүүгө аргасыз. Мен Министрлер кабинетинен жергиликтүү тургундарга жардам берүү үчүн бул маселени карап чыгууну суранам», — деп кошумчалады депутат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355681/
Кароо: 80
Басууга
Теги
ЖК комитети Саламаттык сактоо министрлигине Досмамбетовдун талапкерлигин колдоду
Төрага: «Жыйынга келбегендердин айлыгы кыркылып, тизмеси коомчулукка жарыяланат»
Жогорку Кеңеште тармактык комитеттердин төрагаларынын орун басарлары шайланды
Нурланбек Тургунбек уулу кайрадан Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды
Жогорку Кеңеште беш парламенттик топ түзүлдү. Алардын курамы жарыяланды
«Акылман» лицейлери Кыргызстандын бардык аймактарында ачылат
Президент министрлерди «өз адамдарын» дайындоого кысымды токтотууга чакырды
ЖК депутаты Улукбек Карыбек уулу антты үчүнчү аракетинде гана айта алды
Жогорку Кеңештин VIII чакырылышынын депутаттарынын ант берүү аземи башталды
Келерки жылдан баштап ЖК депутаттары манжа издери менен катталып, добуш беришет
Эң көп окулган жаңылыктар
Ош&nbsp;облусунда коррупцияга шектелип дагы алты мамлекеттик кызматкер кармалды Ош облусунда коррупцияга шектелип дагы алты мамлекеттик кызматкер кармалды
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Кыргызстандын Акыйкатчы институтуна жаңы Chevrolet Cobalt унаалары тапшырылды Кыргызстандын Акыйкатчы институтуна жаңы Chevrolet Cobalt унаалары тапшырылды
Ашуулдардагы абал: Каттам бар, чектөө алынды Ашуулдардагы абал: Каттам бар, чектөө алынды
23-декабрь, шейшемби
15:14
Бишкектеги Токтогул жана Киев көчөлөрү кайрадан бир тараптуу болот Бишкектеги Токтогул жана Киев көчөлөрү кайрадан бир тар...
14:49
Бишкекте жаңы 20 мектеп куруу пландалып жатат
14:41
2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн
13:29
ЖК комитети Саламаттык сактоо министрлигине Досмамбетовдун талапкерлигин колдоду
13:13
Ысык- Атада терини кайра иштетүүчү завод курулат