Бишкекте жаңы 20 мектеп куруу пландалып жатат

Борбор калаада жыйырма жаңы мектеп куруу пландаштырылууда. Бул тууралуу бүгүн Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жогорку Кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында Бишкекте жана анын чет жакаларында билим берүү мекемелерин куруу зарылдыгы тууралуу парламенттик суроо-талапка жооп берип жатып билдирди.
Анын айтымында, кошумча 14 мектеп куруу пландалууда, бирок аны бүткөрүү мөөнөтү азырынча белгисиз.
«Жаңы жалпы билим берүү мекемелери, эң жакшысы, муктаж болгон турак жай райондорунда курулат», — деп кошумчалады Адылбек Касымалиев.
Депутат Жаныбек Абиров Орок муниципалдык аймактык бирдигинде мектеп курууга чакырды. Анын айтымында, бул аймакта 7000 адам жашайт.
«Учурда ал жерде 9-класска чейин окуткан бир эски мектеп бар. Алар бул жерге жаңы мектеп курууну каалашканда, сейсмикалык себептерден улам аны курууга мүмкүн эмес болуп чыкты. Ал эми башка жерде жер жок. Тургундар балдарын мектепке алып келүүгө аргасыз. Мен Министрлер кабинетинен жергиликтүү тургундарга жардам берүү үчүн бул маселени карап чыгууну суранам», — деп кошумчалады депутат.