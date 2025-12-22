Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу. Чүй районунун акими кармалды

УКМК Чүй облусундагы Чүй районунун акими Т.Р.Т.ны кум жана шагыл казып алууга мыйзамсыз лицензия берүү аркылуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында кармады.
Райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Т.Р.Т. Кыргыз Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-февралындагы № 43 токтомун бузуп, 0,1 гектардан ашпаган аянттагы дарыянын нугунан кум жана шагыл казып алууга лицензия берүүгө уруксат бергени аныкталды, бирок иш жүзүндө 20 гектар жерди пайдаланууга уруксат берген.
16-декабрда жүргүзүлгөн тергөө жана оперативдүү иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча Чүй районунун азыркы акими Т.Р.Т. КР Жазык-процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Учурда УКМК бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө жана ыкчам иш-чараларды жүргүзүп жатат.